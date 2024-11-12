الإعلام الأميركي الليبرالي هو من كبار الخاسرين جراء فوز ترمب والترمبية، هذا الفوز الكبير المثير.

محطات وشبكات وصحف مثل «سي إن إن» و«نيويورك تايمز» وغيرهما، دأبت على شيطنة ترمب وتسخيف الجمهور الترمبي وتشويه الأجندة الترمبية حول قضايا مثل الهجرة والمناخ وغيرهما.

في تقرير بديع كتب إيلي يوسف من واشنطن لهذه الصحيفة أن صحيفة «وول ستريت جورنال»، مع أنها محسوبة على الجمهوريين المعتدلين، وأسهمت استطلاعاتها هي الأخرى في خلق صورة خدعت كثيرين، لكنها مع ذلك تساءلت عمّا إذا كان الديمقراطيون الذين يشعرون بالصدمة من خسارتهم، سيُعيدون تقييم خطابهم وبرنامجهم السياسي، وكذلك الإعلام المنحاز لهم، لمعرفة لماذا صوّت الأميركيون لترمب، ولماذا غاب ذلك عنهم؟

المفارقة أن منابر الميديا الجديدة ومنها «البودكاست» هي التي رأت المشهد بوضوح ورافقته وأسهمت في زخمه، أكثر من المنابر الإعلامية الكلاسيكية، مثل شبكات التلفزة ومؤسسات الصحف الليبرالية.

أقول المفارقة، لأن منابر «السوشيال ميديا» و«البودكاست» في عالمنا العربي أغلبها منسجم مع الأجندة الليبرالية الأوبامية ضد الأفكار والأجندة التي ينادي بها تيار ترمب! خاصة في السياسات الدولية وقضايا الهجرة والمناخ .

لكن هذا بحث آخر...

لقد كانت الإحصاءات - كما جاء في تقرير يوسف - تشير إلى أن ما يقرب من 50 مليون شخص، قد أصغوا إلى «بودكاست» جو روغان مع ترمب، حين قدم تقييماً «أكثر دقة لمواقفه ولمخاوف البلاد من المقالات والتحليلات التي حفلت بها وسائل الإعلام التقليدية، عن (سلطويته) و(فاشيته) لتدمير المناخ وحقوق الإجهاض والديمقراطية».

ما جرى في أميركا، كما كررت أكثر من مرة في الأيام الماضية، لحظة تحول عميق ومستدام لأمد زمني غير معلوم النهاية حتى الآن.

علينا أولاً، فهمه، وثانياً التفاعل معه بطريقتنا، وبعمق وليس بخفة بعض أصواتنا في «إكس» وبقية المساحات المشابهة.