طغت على الشعر الإنجليزي في القرن الماضي، وربما على الشعر الحديث برمَّته، قصيدتان لشاعر واحد، تي. إس. إليوت: «أربعاء الرماد» و«الأرض اليباب» كما ترجمها بدر شاكر السيَّاب، أو «الأرض الجرداء» و«الأرض العراء» و«الأرض الخراب» كما ترجمها آخرون. وأنا أميل إلى الأرض «الهباء» على أنها أكثر ما أراده.

في القصيدتين، يقوم إليوت برحلة في أعماق النفس. كتب الأولى (الرماد) يوم تحول من الكثلكة إلى الإنجيلية، متأثراً بملحمة دانتي «الكوميديا المقدسة»، وكتب الثانية مشططاً بالروح في الأزمنة. لكن كبار النقاد يرون أن التأثير الكبير في عمل الشاعر الإنجيلي كان... بوذا. كل شيء عابر عند إليوت، وإلى زوال، برغم كل ما حققه الإنسان.

ومعروف أن الحياة عابرة ومليئة بالمعاناة تشكل جوهر الفكر البوذي، وهي الفكرة التي تعلَّمها إليوت بلا شك من دراساته العليا في جامعة هارفارد.

وقد درس العديد من العلماء تأثير الفلسفة الشرقية، وخاصة الفكر البوذي، على أعمال إليوت. وهي فكرة تنظر إلى العالم باعتباره عابراً، تتغلب عليه الرغبات الشهوانية، ومقيَّداً إلى الأبد بدورة من الحياة، والموت، والبعث. ومن هذا المنظور، يمكننا أن نرى فهم إليوت للنصوص البوذية الأصلية التي شكَّلت جزءاً كبيراً من كتاباته عن الأرض الخراب.

كرَّس إليوت ما يقرب من ثلث برنامج الدراسات العليا الذي تلقاه لدراسة الفلسفة وعلم اللغة الآسيويين. ودرس اللغة السنسكريتية والبالية تحت إشراف سي. آر. لانمان، المتخصص البارز في اللغة السنسكريتية في ذلك العصر. وفي سنته الثالثة، التحق إليوت بدورة تدريبية بعنوان: «مدارس الفكر الديني والفلسفي في اليابان» مع الأستاذ ماساهارو أنيساكي، وهي الدورة التي كان لها تأثير عميق عليه.

تأثر شعراء وأدباء عرب كثيرون بأعمال إليوت، إلى جانب داعيته ومترجمه، السيَّاب. بينهم صلاح عبد الصبور، وأدونيس، ويوسف الخال. لكن «البُعد البوذي» لم يظهر في أيٍّ من أعمالهم. وكان واضحاً أن إليوت كان الينبوع الذي نهلت منه حركة مجلة «شعر» بجميع أعلامها، وكذلك «معلمه» الشاعر الأميركي عزرا باوند.