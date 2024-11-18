تحتفل سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بالعيد الوطني الرابع والخمسين، الذي يوافق 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام.

خالص الأمنيات للسلطنة العريقة، وشعبها الراقي، بحاضر جميل ومستقبل أجمل.

هنا طاف بخاطري سؤال قد يثيره بعض الناس: هل هذا هو تاريخ عُمان، فقط 54 عاماً؟ً

الحال أن تاريخ عُمان موغلٌ في القِدم، لكن دعنا في التاريخ الذي يغوص في الماضي غير السحيق، لبضعة قرون، فنحن أمام فصول تاريخية عميقة الجذور من أيام دولة «اليعاربة» إلى أيام سلطنة آل بوسعيد، الحاليين، وقبلهم دولة النبهانيين، وفي كل مرحلة امتدت عشرات العقود، كانت هناك صفحات من السطور العُمانية، في البحر والبر، في السياسة والاقتصاد، والفنون، والدين، والأدب والتراث.

ليس المقام هنا مقام البسط، ولا حتى التناول المقتصد، لتاريخ أرض عُمان، أرض البخور واللبان، ومن يقرأ على سبيل المثال بحث الدكتور والمؤرخ الكبير، الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، بعنوان «حقيقة تاريخ عُمان» سيجد خلاصة غنية عن تاريخ الدولة العربية في عُمان منذ أيام الأشوريين والإخمينيين الفرس.

أريد الاتكاء على هذه التقدمة والمناسبة الوطنية، لأشير إلى لغَطٍ وغلطٍ ولغوٍ من القول، تتنفخ به قِربُ الميديا والسوشيال ميديا، في حلبات التنابز والسفه بين هذا الشعب أو ذاك، أو من يدّعي أنه يمثّل هذه الشعوب، وهو يسخر بعضهم من حداثة عمر الدولة، قياساً بدولته، عند ذكر مناسبة العيد الوطني، ولنقل هنا السعودية التي أعلن عن مسمّاها الرسمي (المملكة العربية السعودية) عام 1932، فهل يعني هذا أن تاريخ السعودية محصورٌ بهذه المدّة، التي ستقارب القرن من الزمان بعد سنوات قليلة؟!

بل ولا تعني هذه المناسبة حتى حصر تاريخ الكفاح والتوحيد السياسي والاجتماعي للمملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز، إذ يعلمُ أي شادٍ للتاريخ أن عبد العزيز استعاد عاصمة السعودية الرياض في 1902، أي قبل تاريخ إعلان المملكة بـ3 عقود من الزمن.

بل ولا يعني هذا حصر تاريخ السعودية بالدولة الثالثة التي عمّرها عبد العزيز، إذ إن هناك عمقاً تاريخياً يعود لحوالي القرنين من الزمان قبل ذلك، من أيام الدولة السعودية الأولى التي أسّسها الجدُّ الكبير محمد بن سعود في الدرعية 1727م.

بالمناسبة هذا العام 2024 الذي يوشك على الرحيل، يوافق مرور مائتي عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية، على يد الإمام تركي بن عبد الله، والد جدّ الملك عبد العزيز.

صفوة القول، إنَّ المناسبات الوطنية هي علامات على الطريق، وليست كل الطريق.