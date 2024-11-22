في اليوم التالي بعد الألف، أعطى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن كييف ما لم تحصل عليه طوال ألف يوم من عمر الحرب بينها وبين جارتها التاريخية موسكو. اليوم التالي الأميركي في الحرب الأوكرانية جاء عكس توقعات أغلب المتفائلين بنهاية هذه الحرب، كما أكد على أن الموقف الأميركي - الأوروبي لن يتغير تجاه الحرب حتى مع تغيير إدارة البيت الأبيض.

اليوم التالي كان صادماً للقيادة الروسية، التي تعاملت بحذر مع تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وربطت أقواله الانتخابية بأفعاله السياسية بعد توليه المنصب. إلا أن إدارة الرئيس بايدن وضعت موسكو في حيرة استراتيجية، حيث أصبح من الصعب الفصل بين متغيرات اليوم الثاني بعد الألف واليوم الثاني بعد بايدن.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سارع إلى تعديل العقيدة النووية الروسية رداً على قرار واشنطن السماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى تضرب العمق الروسي، سيضطر إلى مواجهة عاملين: التوقيت والوقت. الأول، أي التوقيت، يتطلب التعامل مع أبعاد قرار إدارة بايدن المرتبطة بعوامل داخلية أميركية وخارجية بين ضفتي الأطلسي، بينما الآخر، أي الوقت، فهو ما يمكن لبوتين فعله قبل خروج بايدن من السلطة. هذه الثنائية الزمنية، المتشابهة في الشكل والمتباعدة في المضمون، ستعيد تشكيل الرد الروسي المحتمل على «اليوم التالي الأميركي» في أوكرانيا.

تعيد أوروبا صياغة موقفها الثابت تجاه ما تصفه بالغزو الروسي لأوكرانيا. هذه الحرب هي الأولى بين بلدين أوروبيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتتّهم روسيا بمحاولة تغيير الخرائط الجيوسياسية لأوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية والتحالفات الجيواستراتيجية ما بعد الحرب الباردة.

ففي عقل النخبة الغربية، خصوصاً بين ضفتي الأطلسي، وبعد 35 سنة على سقوط جدار برلين، يُعتبر إعادة بنائه داخل الجغرافيا الأوروبية أمراً مرفوضاً. والتعامل مع موسكو أنها ليست بالقوة العسكرية أو الاقتصادية أو العقائدية التي تمكّنها من إعادة بناء جدار مماثل لجدار برلين أو إعادة رسم الخرائط الأوروبية الجيوسياسية والجيواستراتيجية. وهذه النخبة لا تخفي أهداف «الناتو» التوسعية تجاه دول الطوق الروسي بهدف حصارها، وهذا ما تتعامل معه موسكو على أنه يشكل خطراً على أمنَيها الوطني والقومي وتعدّه مشاريع لتفكيك مجالها الحيوي؛ الأمر الذي يجبرها على التلويح بالردع النووي.

تعديل العقيدة النووية الروسية، رغم استبعاد شبه تام لاستخدام هذا السلاح في الحرب الحالية، يشير إلى أن النخبة الروسية تتعامل مع واقعين أطلسيين. الأول، أن «الناتو» نقل المعركة إلى الداخل الروسي عبر ثغرة كورسك، أي التوغل الأوكراني داخل الأراضي الروسية، وهو الأول من نوعه منذ الغزو الألماني عام 1941. والآخر، إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ بعيدة المدى. ورغم أن هذه الصواريخ قد لا تغيّر موازين المعركة على الأرض، فإنها مؤشر على أن نهاية الحرب ليست قريبة.

سياسياً، تدرك القيادة الروسية صعوبة التوصل إلى نهاية تناسبها للحرب، كما أنها ترفض أي نهاية لا تحقق أهدافها. فتراجعها عن أهدافها في أوكرانيا يُعتبر هزيمة، وقبولها بالواقع الحالي يُعتبر خسارة. لذلك؛ صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس بوتين يرفض فكرة تجميد الصراع، خصوصاً أنه انتقل إلى مرحلة جديدة تزيد من تعقيد المعادلة. بالتالي، لن تقبل موسكو بانتقال التهديد من حدودها إلى داخلها؛ مما يعني أن المواجهة قد تكون غير تقليدية، لن يكون الداخل الروسي بمنأى عن تداعياتها.

وعليه، ما بين اليوم التالي الأميركي واليوم التالي الروسي، تتشابك خيوط الأزمة. موسكو لن تقبل بانتقال التهديد من حدودها إلى داخلها، وحلف الأطلسي لن يسمح بتغيير خرائط أوروبا؛ مما يجعل المواجهة القادمة ملأى بالتحديات.