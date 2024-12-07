قبل حوالى عشر سنوات قرأت في مجلة «هارفارد» أن العدد الأكبر من التلامذة الأجانب صينيون، وطبعاً المتفوقون أيضاً. خطر لي قبل أيام أن أعرف أين أصبحت النسبة الآن، مفاجأة قوية. الصينيون لا يظهرون على لوحة المتقدمين. يظهر على «لائحة الشرف» التي تضم 800 أستاذ وتلميذ ينضمون إلى هارفارد كل عام «100 إسرائيلي». لا مفاجأة تقريباً، لأن سجل الإسرائيليين في العلم والأكاديميا مشهود، خصوصاً بالمقارنة مع سجل العرب، إذا كان هناك ما يقارن به. يا سيدي هناك، والمفاجأة أروع بكثير مما تتخيل. مقابل مائة أستاذ وطالب إسرائيلي متفوق ينضمون إلى هارفارد كل عام على مؤشر الـ800، هناك مائة أستاذ وطالب سعودي.

هل تريد المزيد؟ اللائحة المذكورة لا تضم طلاب هارفارد فقط، بل تشمل 800 متفوق في العالم أجمع. هنيئاً للأجيال التي لها مكانة في التاريخ ومكان في المستقبل. لم يعد المستقبل صنعة العرّافين وسر النجوم. لا مستقبل من دون علم. إننا عصر الذكاء الاصطناعي، من دون أن ندري. بضعة سنين أخرى، ويصبح عادياً مثل جميع العصور الذكية التي مرّ بها البشر. حتى الطائرات أصبح لها متاحف. والبريطانية سامنتا هارفي، التي فازت بجائزة «البوكر» هذا العام، عنوان روايتها «المدار». وتروي تجربة ستة رواد فضاء، وليس ستة عشاق، كما درجت الروايات الفائزة حتى اليوم.

يأمل المرء أن يكون على لائحة التميز العالمي في هارفارد مائة مصري ومائة عراقي، ومن كل زوج خمسون عالماً ينقلون الأمة من حال إلى حال. ليس صحيحاً، ولا صحياً، أن لا صوت يعلو على «صوت المعركة». هناك صوت الحياة والتقدم والكرامة الإنسانية. أن يكون العربي على اللوائح المتعارف عليها، كمثل «مؤشر السعادة» الأممي الذي تتصدره فنلندا. الحرب مع إسرائيل، مثل الحرب مع الاستعمار والإمبريالية، هي حرب العلم والتقدم، ولا معيار آخر: إما لائحة الثمانمائة في هارفارد، أو علوج محمد سعيد الصحاف.

تخوض إسرائيل حربها الحالية بأسلحة العلم الخيالية. تسخر العلم للوحش. والقاعدة أن يسخّر العلم للحياة: به نهضت الهند والصين من الفقر والمرض إلى مصاف الأمم الخارجة من تصنيف «العالم الثالث». العالم الأول له عدة علامات، منها هارفارد وأكسفورد وستانفورد وبرنستون. ومنها الاقتصاد المبدع، لا الاتكالي. ومنها درب اليقظة، لا «معابر المخدرات».