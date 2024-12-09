سامي المغامسي



- تستعد العلا للاحتفال بشتاء طنطورة من يوم 19 ديسمبر حتى يوم 11 يناير، لكن ما هي قصة طنطورة؟ والتي تتحول خلال هذه الفترة إلى مهرجان ضخم يستقطب السياح والزوار من جميع أنحاء العالم.

- (طنطورة) الساعة الشمسية التراثية التي تقع في البلدة القديمة في العلا والتي اعتاد السكان التجمع عندها منذ قرون لتحديد موعد الزراعة، لذلك جاء هذا الاسم من تلك الساعة التاريخية.

- يقدم أهالي العلا الصورة الجميلة لتراثهم التاريخيّ العريق بسلسلة من الاحتفالات في البلدة القديمة التاريخية ويظهرون عمق ما وصلت له مدينتهم من تطور حضاري وسياحي.

- شتاء طنطورة ليس مجرد احتفال بل هو مهرجان وكرنفال سياحي وثقافي وفني وموسيقي ورياضي يقام بين جبال العلا الساحرة والشامخة.

- (لحظات العلا) تبهر السياح والزوار في العروض الفنية والتراثية والتاريخية التي تقدمها بشكل مستمر، وتكشف لنا الجانب الجميل والرائع من المعالم السياحية التي تميز تلك المدينة الساحرة وجمال طبيعتها ومكوناتها الجغرافية والتاريخية التي تمتد لعصور قديمة جدا.

- على مباني وشرفات حي الجديدة والمنشية يقدم نخبة من الفنانين أروع الألحان للغناء الشرقي.

- ⁠شتاء العلا جماله بجمال الصحراء والجبال التي تحولت إلى معالم سياحية في منطقة الحجر وعشار وجبل الفيل ودادان وجبل عِكمة وخيارات متنوّعة من التجارب الرياضية الممتعة بين رمال الصحراء، والمغامرات المشوّقة مثل الهبوط من قِمم الجبال، وجولات المشي في الوديان أو استكشاف متاهة المباني التراثية في البلدة القديمة.

- الهيئة الملكية للعلا تقدم صناعة جميلة للسياحة بأشكال وألوان مختلفة وإظهار التراث التاريخي والحضاري للمملكة وتحقيق رؤية 2030 في الجانب السياحي والتي وضع أسسها ورسمها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.