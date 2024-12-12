محمد العبدي

المملكة العربية السعودية تنظم كأس العالم 2034م.. هي حقيقة أعلنها رئيس فيفا انفانتينو من مقر الاتحاد الدولي في زيورخ..

** مساء الأربعاء الـ11 من ديسمبر 2024م كان شاهداً على الحدث التاريخي العظيم..

** نهائيات المونديال الأكبر والأعظم بمنتخباتها الـ48 للمرة الأولى في أرض الحضارات.. هي حقيقة تترجم نجاح أكبر عملية تغيير وتطوير في التاريخ، هذا التغيير نتج عنه التغير المتسارع في الفكر والطموحات والإنجازات.. كان بطل هذا الإنجاز وصانعه ومهندسه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي أحدث نقلة تاريخية في العمل والطموحات، وقد قالها سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل خلال الاحتفال بالاستضافة حين قال: «لولا دعم ومتابعة وإدارة سمو ولي العهد لما تحقق هذا المنجز الذي يعد نقلة تاريخية لم تكن لا على البال ولا على الخاطر»، فإعلان الاستضافة بملف متفوق على الجميع وبانسحاب المنافسين ليؤكد أن الملف أعد بطريقة مهنية عالية الجودة والثقة والطموح.

** كان لي شرف حضور الاحتفال بمقر معرض ملف المملكة لاستضافة كأس العالم، ولفت نظري الترتيب المذهل والرائع من منسوبي وزارة الرياضة بقيادة سعوديين رجالا ونساء، فظهر الاحتفال مكاناً وإدارة بشكل مشرف، ويؤكد ما وصلت إليه الإدارة السعودية من تطور يثلج الصدر..

** بالأمس كان الموعد مع الإعلان الحلم، فقد كانت نسخة كأس العالم نراها «تسويقياً» وهي تحضر للمملكة حين يتأهل منتخبنا للمونديال، أما اليوم فالنهائيات ستكون في أرضنا وقيادتنا ستسلم الكأس الحلم للفائز بالبطولة..

شكراً لسمو ولي العهد رجل الرؤية ومسهل كل صعب وتحويل المستحيل إلى ممكن..

** شكراً لقيادتنا الرشيدة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- فالعهد الزاهر يتوج بإنجازات عظيمة عبر مبادرات نادرة حتى أصبح «المستحيل ليس سعودياً».

نحن نستضيف العالم لنقدم لهم وطن السلام والمحبة والتسامح، كما قال الأمير محمد بن سلمان بعد فوز المملكة بتنظيم المونديال الأعظم والأكبر والأهم.

مبروك للوطن.. شكراً للقيادة.. المجد للمملكة العربية السعودية.