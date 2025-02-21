وفاء الرشيد



في يوم التأسيس السعودي، نقف بفخر أمام تاريخٍ مجيد بدأه المؤسس الإمام محمد بن سعود بإرادة صلبة وعزيمة لا تعرف المستحيل. إنه يوم يعيد إلينا ذكريات المجد والشموخ، ويذكرنا بأن ما نعيشه اليوم من أمن واستقرار هو ثمرة غرسٍ عظيم وتضحيات لا تُنسى. لكن هذا اليوم ليس فقط لاستحضار الماضي، بل هو دعوة للتفكير في حاضرنا ومستقبلنا، ومسؤوليتنا في صون هذا الإرث العظيم.

الإهانة المجتمعية ليست مجرد كلمة قاسية، بل قد تكون حالة يعيشها المجتمع حين يتوقف عن التعلم والتطور، وحين يكتفي بالاعتماد على أمجاد الماضي دون أن يسهم في بناء حاضر مشرف ومستقبل مشرق. إنها تحدث حين نستسلم للجمود الفكري ونكتفي بالنقل والتقليد دون إبداع أو ابتكار.

في يوم التأسيس، نتذكر إرادة المؤسس الذي لم يكتفِ بالفخر بتاريخ أجداده، بل صنع تاريخاً جديداً وأسّس دولة باتت اليوم منارة للحضارة والتقدم. إذا أردنا أن نكون أوفياء لهذا الإرث، فعلينا أن نحول فخرنا بالماضي إلى دافع للعطاء والبناء، وأن نساهم بفعالية في مسيرة هذا الوطن نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

يُقاس تقدم المجتمعات بما تقدمه للعالم من معرفة وإبداع. والمجتمع الذي يعتمد فقط على استهلاك ما ينتجه الآخرون يفقد جزءاً من دوره الحضاري. إن التحديات التي تواجهنا اليوم هي فرص لنا لنثبت أننا أبناء وطنٍ عظيم قادرون على الإبداع والمساهمة في الحضارة الإنسانية.

في يوم التأسيس، لنجدد عهدنا بأن نكون بناة لمستقبل يعكس عظمة ماضينا. لنقرأ ونتعلم، ونفكر ونبتكر، ونساهم في ازدهار هذا الوطن الذي يستحق منا كل الحب والوفاء.

هذا اليوم هو احتفال بالماضي، ودعوة للحاضر، ووعد بمستقبل نصنعه بأيدينا. فليكن حبنا للوطن شعلة تضيء دروب الأجيال القادمة، تماماً كما كان حلم المؤسس نوراً أضاء طريق المجد.