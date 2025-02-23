منذ عقود والرسائل والأدبيات تورد سرديات متعددة عن إعجاب كبار العلماء والمبدعين، من كتاب وفلاسفة وروائيين وزعماء سياسيين، بمنجزات وتاريخ وتضحيات رموز الآخرين الدينية، مشيدة بعظمة أعمالهم وإنجازاتهم، ورسالاتهم، لكن لم يقدم أي من هؤلاء على تغيير دينه، أو اسمه، ليلحق بمن رفع شأنهم لعنان السماء، وهذا يبين أن عدم صحة غالبية، ان لم يكن كل ما نشر وقيل عن شهادات وأقوال هؤلاء، علما بأن نفي صحتها لا ينتقص من عظمة الرموز، فهم بغير حاجة لشهادة الغير، أيا كانوا!

كما ينقل عن البعض الاستشهاد بأقوال علماء وفلاسفة، وهم على فراش الموت، تتعلق بمواقف أو آراء غير صحيحة، وغالبا هم يعلمون ذلك، لكنهم يسردونها، لمجرد أنها تسيء لمن يختلفون معهم في الرأي، ويكون لذكر مثل هذه الأقوال غالبا تأثير سلبي، خاصة على مجتمع جاهل في غالبيته، وغير محب للقراءة، كاره للبحث والتيقن من صحة ما يقرأ!

كنت أعتقد أن نسب مثل هذه الأقوال وهذا الاستشهاد بالتاريخ المزيف يقتصر على أنصاف المتعلمين الذين يتسلون بها، من على المنابر ومن خلال القنوات الفضائية، المليئة والفاضية، على عظمة هذه العقيدة أو تلك الشخصية، لكن تبين أن حتى من «يدعون سعة الاطلاع والمعرفة»، ليسوا أفضل من غيرهم من أنصاف المتعلمين الذي على استعداد تام لتصديق أي نص يقع تحت أيديهم. فقد وصف أحدهم، فيما يشبه المقال، الفيلسوف والمفكر الفرنسي الكبير «فولتير»، بأنه «أشهر مُلحد»، وأنه قال لطبيبه، وهو على فراش الموت: سأعطيك كل ممتلكاتي لو أبقيتني حيَّاً لأشهر، كي أُعيد علاقتي بربي، كيلا أذهب للجحيم!! وهذا كلام فارغ، فلا يوجد أي مرجع موثوق، وما أكثر المراجع، يؤكد أن فولتير قال ذلك. كما أن فولتير لم يكن يوما ملحداً، ونقل عنه قوله لطبيبه: «كرمى لله، دعني أرقد بسلام».

Pour lamour de Dieu, laissez-moi reposer en paix

كما كتب فولتير، قبل وفاته بفترة قصيرة: أنا الآن على شفا الموت وأنا أعبد الله، وأحب أصدقائي، ولا أكره أعدائي، وأمقت الخرافات! كما أن هناك أقوالا تنسب لغاندي وتولستوي عن النبي، وهي موثقة وتتضمن إشادات عظيمة، وأخرى تنسب لتولستوي لكنها غير صحيحة.

كما تنتشر أقوال إيجابية تنسب لكتاب كبار من أمثال جورج برنارد شو والفيلسوف كارل ماركس، عن النبي وأئمة «آل البيت»، لكن جميعها غير صحيحة.

لا يفيد القارئ التطرق لبقية ما ورد على لسان ذلك الدعي من سرديات، ولا يعني ذلك أن لا ملحدا كافرا ملعونا، شهيرا كان أم مغمورا، لم يندم على كفره، وهو مشرف على الموت، لكن هذا ليس سببا لسرد الأكاذيب، لإرضاء المعازيب! فمثل هذا الأمور يمكن بسهولة نسبية التيقن من حقيقتها، ولا ضرورة للكذب لإرضاء السذج عن ندم الكفار الملاحدة، لكفرهم، في آخر لحظات حياتهم، من دون التطرق للجانب الآخر من الأمر، عن كيف مات أضعافهم من «الملاحدة الملاعين»، على كفرهم وإلحادهم، من دون الشعور بالندم على سابق آرائهم، فهل يعني ذلك أنهم كانوا على حق؟

الجواب الطبيعي: ليس بالضرورة أبدا!

أحمد الصراف