أمضى الدبلوماسي سمير شما، بضع سنين سفيراً للبنان في عدد من دول أميركا اللاتينية، بينها المكسيك. كما أمضى فترة أخرى سفيراً في كندا. ويجمعنا مع السفير «منتدى الجمعة» كل أسبوع منذ نحو 34 عاماً في مكتب المحامي كلود عازوري، حيث تطرح القضايا الجارية، ويدلي الأعضاء كل بخبرته في مسائل النقاش. الجمعة الماضي، حدّثنا السفير شما عن المكسيك، لكي يقول إن دونالد ترمب لم يكن أول رئيس أميركي يطالب بها، أو يسمي «خليج المكسيك» «خليج أميركا».

كما رغب الرئيس جيمس بولك بضم منطقة Baja California المكسيكية إلى بقية الأراضي المحتلة، وطالبت قيادات أميركية بضم المكسيك بكاملها إلى الولايات المتحدة. وقد حال دون تحقيق هذه الرغبة الخوف من أن يكون هذا المجتمع المكسيكي الغريب عن الثقافة الأنغلوساكسونية ومفهومها للحكم، وطريقة العيش، عبئاً من الصعب تحمله والتعايش معه. وكتب صامويل هانتغتون: «إن الرغبة في الإبقاء على النقاوة العنصرية للمجتمع الأنكلو - أميركي كانت الحجة القاطعة والبرهان الرادع للذين عارضوا ضم المكسيك كلها إلى الولايات المتحدة».

بداية الزمن الدامي تمثلت في الحرب الأميركية - المكسيكية (1846 - 1848)، والتي عدّها المؤرخون أول عملية اجتياح أميركي لأراضي دولة مجاورة. اعتبر المكسيكيون هذه الحرب كارثة قومية؛ إذ إنها انتهت باحتلال مكسيكو العاصمة، وخسارة نصف أراضي المكسيك. كاليفورنيا، أريزونا، نيفادا، نيو مكسيكو، تكساس، يوتا، والتي باتت جزءاً لا يتجزأ من الولايات المتحدة.

وكتب هانتغتون، أواسط القرن العشرين: «غدت أميركا عمقاً متعدد الإثنيات والثقافات والأعراق، وبصورة خاصة الأنكلو - إسبانية التي تعتمد اللغتين الإنجليزية والإسبانية.

«نحن أمة مهاجرين»، ردد الرئيس كيندي. ورأى المؤرخون في هذه التعددية مصدراً غنياً للولايات المتحدة؛ إذ غدت بوتقة ينصهر فيها المهاجرون على اختلاف أعراقهم.

تعتقد المؤرخة الأميركية آمي س غرينبيرغ أن الرئيس الأميركي جيمس بولك برّر احتلال المكسيك بعدم إيفاء ديونها للولايات المتحدة، رغبة بوضع حد للنزاع بين البلدين حول «جمهورية تكساس» التي ضمتها الولايات المتحدة إلى أراضيها في عام 1836. كما تذرع بأن فرقة عسكرية أميركية تعرضت لاعتداء من رجال أمن مكسيكيين، واعتبر هذه الوقائع مبرراً للاجتياح.

أما في الخلفيات الحقيقية، فهيمنت على العلاقات الدولية، أواسط القرن التاسع عشر، نظرية تؤمن بتفوق العرق الأبيض. وأن ثمة مهمة تاريخية لهذا العرق (الأنغلوساكسوني بصورة خاصة) للقيام بنقل شعوب من أوضاعها البدائية المتخلفة إلى الهناء الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار الأمني. وكتبت غرينبيرغ: «كان الرئيس بولك على قناعة راسخة بأن أرض المكسيك الغنية والخصبة، وخاصة تلك التي تقع على امتداد الباسفيك، بحاجة ماسة إلى أناس من العرق الأبيض يمجدون النقل الجوي بعد أن فشل أهلها في استثمار خبراتها، وغرقوا في نزاعات داخلية مدمرة».