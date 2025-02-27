خالد صائم الدهر



لم تكن مشاركة قدامى لاعبي السعودية في بطولة الخليج بنسختها الأولى مشرفة أو على قدر الطموح.. رغم أن هذه البطولة تكريم لنجوم كرة القدم السابقين في المنطقة، وإعادة إحياء أجواء المنافسات الكروية بين دول الخليج.

أنا شخصيا لا ألوم اللاعبين لظهورهم بهذا المستوى وبلياقة ضعيفة بسبب ضعف الاستعداد وبعدهم عن ممارسة كرة القدم منذ زمن.. على عكس بعض المنتخبات التي ظهرت بمستوى مميز؛ كونهم استعدوا قبل شهر من البطولة.

ولكن السؤال المطروح هو: لماذا جاء التجمع والاستعداد قبل البطولة بـ 6 أيام ؟ بالرغم من الإعلان الرسمي عن البطولة في 2 يناير الماضي أي قبل شهر ونصف الشهر من انطلاقها.. من يتحمل مسؤولية هذا الأمر؟

قد يرد البعض ويقول إنها بطولة ودية وتكريمية لنجوم صنعوا التاريخ برفقة منتخبات بلادهم في مختلف المنافسات.. وأنا أتفق معهم، ولكن أختلف من زاوية أن المشاركة تظل باسم الوطن وهي تشريف لكل لاعب والظفر بالبطولة مهم وواجب وطني لمواصلة سيادة كرة القدم السعودية في جميع المحافل.

السعودية عودتنا على عدم مشاركتها في أي منافسة من أجل المشاركة فقط بل من أجل المنافسة وتأكيد الأفضلية.

غادر المنتخب السعودي مبكرا في هذه النسخة، ولكن علينا أن نأخذ جميع المشاركات المقبلة على محمل الجد وعلى قدر طموح السعودية العظمى حتى لو كانت بطولة تكريمية، فهي بالنهاية تظل بطولة وتسجل في التاريخ.

العراق وعمان استحقا الوصول للنهائي ليس لأنهما الأميز في الخليج بل لأنهما استعدا جيدا للبطولة قبلها بوقت كافٍ وتعاملوا معها كبطولة رسمية مهمة.

.. وللحديث بقية.