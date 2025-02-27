عرف الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع إلى أين يوجّه بوصلته في الإقليم الأقرب و ذلك عندما دق الاستحقاق الكبير أبواب سوريا عند الحدود الجنوبية. فالذهاب إلى عمان للقاء الملك عبد الله الثاني الخبير منذ ربع قرن بكل المخاطر والتحديات والاستحقاقات الإقليمية و الدولية التي دقت أبواب المملكة الأردنية الهاشمية و لا تزال هو عنوان مركزي لكي يتعاون البلدان المركزيان في المنطقة على مواجهة اكبر المخاطر الداهمة. الخطر على ما تبقى من وحدة سوريا، والخطر على ما تبقى من القضية الفلسطينية و حق بقاء الفلسطينيين على ارضهم. تزامن وصول الشرع إلى الأردن مع مؤشرات تدل على ان حكومة بنيامين نتانياهو تنوي التوسع اكثر عسكريا في الجنوب السوري تحت عنوان حماية الأقليات ومنع نشؤ "جنوب لبنان" جديد في سوريا. و يعرف أحمد الشرع ان الملك عبد الثاني الذي كان اول من حذر من نشؤ "هلال شيعي" في الشرق العربي و كان عمليا يعني "هلال إيراني" ووقف بوجهه على طريقته مانعا إياه من النيل من الكيان الأردني، هونفسه الذي يخوض معركة سياسية ودبلوماسية قاسية جدا لطي صفحة الحرب في غزة، ومنع انفجارها في الضفة الغربية لاسيما خلال شهر رمضان المقبل، ولاجهاض مشروع تهجير اهل غزة بداعي إعادة الإعمار، ومشروع تهجير اهل الضفة الغربية نحو الأردن تحت شعار مكافحة خلايا حركة "حماس" والتنظيمات المسلحة التي لا تنتشر في المخيمات. هذا الملك يحمل على كتفيه مسؤولية منع حدوث كارثة في الضفة الغربية، في الأراضي المقدسة، وهو يتوقع الأسوأ من حكومة نتنياهو الهارب دائما نحو مزيد من الحروب. و

ولعل اهم القدرات التي يمتلكها العاهل الأردني المحاط منذ ان تبوأ العرش خلفا لوالده الملك الحسين، معرفته بكيفية مخاطبة الإدارات الأميركية المتعاقبة التي عاصرها و عمل معها، تارة اتفق و تعاون معها وتارة أخرى اختلف معاه لكنه كان دائما يعرف كيف يتعاون معها و لا يستوعب أي اختلاف فيوجهات النظر. هكذا يتعامل مع الرئيس دونالد ترامب الذي لا يهتم كثيرا للتفاصيل. يرمي أفكارا بعضها صادمة ثم ينتظر و يراقب ردود الفعل. انها صفات رجل الاعمال والمطور العقاري بإمتياز. وقوة عبد الله الثاني انه يبادل الفكرة الصادمة بمقترحات وأفكار بديلة وجديدة هدفها لفت انتباه ترامب وإقناعه بأنها تصب في مصلحته اكثر من التي يجعبته. يفاوضه بعقلية مرنة ضمن قناعات وأسس صلبة لتجنب بلاده التعرض للخطر. انه يعرف العقل الأميركي، او قل العقول الأميركية التي تتعاقب على رأس الإدارة. ولذلك يقرن مرونة المفاوضات بموقف و إجراءات ملموسة ازاء أي محاولة لتهجير أبناء اضفة نحو الأردن. لن يقبل ولن يتهاون على الأرض بأي محاولة لفرض ترانسفير من الضفة إلى الأردن مثلما ان مصر لن تقبل بترانسفير من غزة إلى سيناء. وسيتابع العاهل الأردني تقديم مقترحات خلاقّة ضمن دعم عربي وخليجي حاضن لموقفه ستعبر عنه القمة العربية المقبلة الطارئة في القاهرة.