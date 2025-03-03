حمد الحمد

النحيس تعرفه من الطريق، إذا كنت مع سيارتك في طريق جانبي، وتريد أن تدخل الطريق الرئيسي، تجد النحيس يسرع بسيارته حتى لا تدخل، بينما ابن الحلال والمؤدب يخفف السرعة ليتيح لك الدخول في الشارع...

هنا تكتشف النحيس، وهذه الأيام من النحساء بعض الشباب والبنات وسواق سيارات المعازيب هداهم الله، لكن أذكر النحيس والمتكبر الأكبر قبل سنة، كان عندي سيارة صغيرةً قيمتها لا تتعدى 3 آلاف دينار أتركها في المنزل كاحتياط، وفي يوم كنت أسوقها والأخ الذي خلفي سيارته جديدة وقيمتها أكثر من 30 ألف دينار، إلا يضرب لي هرن يعني (وخر افتح لي الطريق)!... وقلت في نفسي (ليش يا أخ... الطريق طريق أبوك؟)...

اللهم قلل النحساء والمتكبرين في طرقنا يا رب! لكن قاعدة ... النحيس والمتكبر في الطريق نحيس ومتكبر بين أهله وجماعته والناس وحتى في عمله!