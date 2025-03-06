أعجبني الزميل عبدالعزيز الغيامة وهو يوصي جماهير النادي الأهلي بدعم فريقهم بعيداً عن توصيات إعلام النادي الملكي، لكنني أقول إنه كان سيعجبني أكثر لو أنه أضاف لإعلام الراقي بعض الإعلام المحسوب على منافسيه، لأن هذا الإعلام الأخير بدأ مؤخراً أو أخيراً -بحسب (الإستايل بوك) لكل واحد منهم- في مغازلة النادي الأجمل والأكمل والأرقّ بل والأرقى، ومداعبته برفق وحنان وحبّ، لأغراضٍ في نفوسهم. مشكلة النادي الأهلي وجماهيره، خاصة في منصة (X)، أنهم يحبون الغرباء حتى ولو كانوا أعداءهم، ولا يقبلون (القرباء) حتى ولو كانوا، أي هؤلاء الأقربين يحبونهم، وهي مشكلة ملتبسة منذ القدم، ومن أيام كبار النادي الأهلي في قياداته ورئاساته وأشياء أخرى!

أريد أن أقول للجماهير الراقية وللمحبين الملكيين: إن المشوار الأخضر ما يزال في برعمه الأول، أي في بدايته المبكرة، فعلينا الهدوء، بل والمزيد من الهدوء، حتى نصل ويقبض النادي الكبير نادي الحياة على حياته الخاصة ويكتب بهجته المستحيلة النادرة.

أنا أحبّ الأهلي وأراه بوصلة العشق والحياة وحتى يكون الأهلي لكم كذلك، عليكم أن تتعلموا الهدوء فلا تبالغوا في معانقة أحلامكم قبل أن يكمل الفريق المهمة الأعظم.

لنا، أي للأهلاويين، هدف مستقبليّ! نعم! كيف يتحقق؟

يتحقق بالصبر أولاً، ثم بمزيد من الصبر ذاته، ثم أكثر منه بتمييز أحبابنا من أعدائنا، ثم أهمّ من كل ذلك بطرد الذين لا يحبون الأهلي من الأهلي.

هيّا نرى الأهلي، ونحنُ معه، نرقص لفرحٍ مقبل، فحتى إن لم يكن، فإننا سنكونُ بوجودنا وطننا الأخضر الجميل !!