ليلى الجابر



أكشنها مع الدوري السعودي في رمضان. أسبوع مليء بالدراما الرياضية والمفاجآت الخفية من بعض الأندية، وإصابات أهم لاعبي الدوري السعودي التي أثرت على بعض الأندية. جماهير غاضبة ومطالبات بتغيير المدربين في وقت حساس لا يمكن أن تكون هناك خيارات أخرى أو وقت كافٍ للبديل، هذا إلى جانب التحكيم وغرفة الفار ومساهمتهما بغضب الجماهير وإصدار قرارات جعلت المُشاهِد في حالة صدمة وغموض فلم تعد هناك توقعات واضحة للدوري السعودي.

فبعد الإعلان عن بداية رمضان نستقبل الإعلان عن هزيمة الهلال أمام نادي الأهلي السعودي وابتعاده عن الصدارة بفارق 8 نقاط في حالة صدمة وغضب جماهيري بسبب المستوى الفني والرياضي الذي يقدمه الهلال في الفترة الأخيرة، لتبدأ صافرات الاستهجان على بعض اللاعبين التي عبر عنها البعض بأنها (ظاهرة تغزو ملاعبنا وسبب ضعف وتخاذل اللاعبين)، وذلك بسبب استخدام البعض البلطجية اللفظية سواء على النادي المنافس أو العكس، مما يعكس صورة سيئة عن الجماهير السعودية التي تنافي أخلاقنا ومجتمعنا.

وفي نفس الليلة نستقبل خسارة نادي النصر أمام العروبة بسيناريو مثير انتهى برفع احتجاج نادي النصر ضد العروبة لمشاركة الحارس رافع الرويلي التي أعطت أملاً للجماهير النصراوية في كسب الثلاث نقاط وتقليص الفارق للصدارة في حال قُبل الاحتجاج وإثبات مخالفته لقانون دوري روشن السعودي.

ومن هنا تبدأ الدراما الرياضية بين الجماهير والأندية ولجنة الانضباط وكيف تم تسجيل لاعب غير متفرغ كلياً لشروط الاحتراف المنصوص عليها دون أي مراقبة أو عقوبة!؟

الاتحاد يمهد الصدارة للهلال

تفاجأت الجماهير الرياضية بتراجع مستوى نادي الاتحاد بعد فوزه أمام الهلال بأربعة أهداف، وذلك بتعادله في ثلاث مباريات متتالية بهدف واحد فقط بكل مباراة دون أي مبرر واضح وكأنه يريد إعادة الصدارة للهلال. في حين يبرر لوران بلان مدرب الاتحاد التعادل بتصريحه (نحن بذلنا جهداً مضاعفاً أمام الهلال)!!

تصريح ضعيف ومن وجهة نظري (تصريح فُكاهي وهروب من المواجهة وعدم الجدية في المحافظة على المستوى الفني السابق) فمن يحمي الاتحاد من هذا التراجع غير المُرضي.

تصريحات تُثير الجدل الرياضي

بعد تصريح رئيس نادي الشباب محمد المنجم، الذي وصفه وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق عادل الزهراني بالتصريح (المضلل) ومحاولة إثارة الرأي العام، يطالب الجماهير بضرورة إظهار الحقيقة؟!

ومن هنا يأتي السؤال: من المسؤول عن إخفاء بعض الحقائق التي تؤثر على مستوى الدوري، بالإضافة إلى ما هي العقوبات المترتبة على بعض التصاريح سواء إعلامياً أو من بعض الرؤساء والمسؤولين والتي تكون سبباً في إثارة الوسط الرياضي بشكل سلبي دون فائدة؟

أسبوع مليء بالإثارة والغموض بين أندية الدوري السعودي، فبين تذبذب وتراجع الأندية الكبيرة والمتصدرة تظهر لنا أندية قدرتها على المنافسة والصعود بكل جدارة بشكل مُلفت رغم الفارق الكبير في الدعم الرياضي ومستوى اللاعبين الأجانب، وهذا يُعتبر مؤشراً إيجابياً لمستوى الدوري السعودي وقدرته على تحقيق الأهداف والسعي ليكون أقوى وأفضل دوري بالعالم.

نحن أمام نتائج غامضة وقرارات غريبة وتصريحات مُبهمة جعلت المشهد الرياضي في حالة دراما رياضية استثنائية وأكشنها مع التحكيم وغرفة الفار!!

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