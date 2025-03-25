عبد الله سليمان الطليان

قد يحتوي دم الأمريكي العادي على ميكروغرامات عديدة منه في كل لتر من دمه، وربما تضاعف العبء الجوي atmosphericburden من الزئبق ثلاث مرات منذ بداية العصر الصناعي، ومهما كان نوع الإجراء اللازم لحماية البشرية من حبها للزئبق، فمن الأفضل أن يتم في أقرب فرصة، في أغسطس 1996، قامت كارين ويترهان Wetterhahn، وهي أستاذة الكيمياء بكلية دارتموث في مدينة هانوفر بولاية نيوها مبشير بإراقة بضع قطرات من مركب معملي يسمى ثنائي ميثيل الزئبق في إحدى يديها.. كانت ترتدي قفازات المختبر المصنوعة من اللاتكس، لذلك لم تفكر بالأمر كثيراً. وقد راها أحد زملائها في مؤتمر علمي في شهر نوفمبر التالي، وهو عالم السموم فاس أبوش إن Aposhian من جامعة أريزونا، والذي علق على الأمر قائلا وقالت إنها تعتقد أنها أصيبت بنزلة برد. لكن عندما تم تشخيص ويترهان للإصابة بتسمم الزئبق في يناير التالي، كان الوقت متأخراً جداً، فعلى الرغم من معالجتها لاحقاً لإفراغ الزئبق من جسدها، دلفت إلى حالة إنباتية في شهر فبراير، ومن ثم توفيت في شهر يونيو التالي. يتحد الزئبق مع العناصر الأخرى مكوناً أملاحاً ومركبات عضوية ذات درجة سمية متفاوتة، وثنائي ميثيل الزئبق وهو المادة التي سممت عالمة الكيمياء في كلية دارتموث - وهو شكل تخليقي من الزئبق العضوي الذي نادراً ما يوجد خارج المختبرات، لذلك فإن مركباً عضوياً أبسط - هو ميثيل الزئبق - يكتسب أهمية أكبر بكثير، ذلك أنه الشكل الذي يوجد في لحوم الأسماك، وتمثل الأطعمة البحرية واحداً من أكثر مصدرين شيوعاً للتعرض للزئبق في البالغين، وعلى الرغم من أن تركيزات الزئبق في الهواء والمياه في ازدياد فهي لا تزال أقل بكثير من أن تدعو للخطر.

لكن البكتيريا تعالج الزئبق الموجود في البحيرات والمحيطات وتحولها إلى شكل يتراكم في الأنسجة الحية تلتهم العوالق البحرية البكتيريا، وتلتهم بدورها من قبل الأسماك الصغيرة. ومع كل وجبة يرتفع تركيز الزئبق، وبعد ذلك تقوم الأسماك الأكبر بالتهام الأسماك الصغيرة، مما يزيد تركيز الزئبق في أنسجتها بصورة أكبر: فالأسماك الموجودة عند قمة سلسلة الطعام Food chain تحتوي على أعلى تركيزات الزئبق. ويمكن للأنواع التي حددتها مؤخراً لجنة استشارية من الإدارة FDA - وهي الصواري الضخمة مثل أسماك التونة من نوع الباكور albacore، وأسماك القرش وأبوسيف swordfish - أن تحتوي على تركيزات للزئبق في أنسجتها تزيد بمائة مرة على ما تحتويه الأسماك الصغيرة. ويمر ميثيل الزئبق الموجود في لحوم الأسماك بسهولة عبر الأمعاء البشرية الأعضاء والأنسجة، وصولاً إلى تيار الدم ومنه إلى جميع الجسم، ويبدو أن تأثيره يبلغ أقصاه في الدماغ، لأن هذا المركب ينجذب بشدة إلى جزيئات دهنية تسمى الشحميات lipids، والمعروف أن الدماغ يحتوي على أعلى تركيزات الشحميات في سائر أعضاء الجسم.

ويعد ميثيل الزئبق الحائل الدموي الدماغي BBB الواقي، عن طريق الارتباط بأحد الأحماض الأمينية الأساسية الذي يمتلك بروتينات حاملة خاصة به تعمل على نقله إلى خلايا الدماغ، وبمجرد وصوله إلى خلايا الدماغ يتحول بعضه إلى شكل لا عضوي يلتصق ويعطل العديد من البروتينات والإنزيمات البنيوية اللازمة لعمل الخلايا.

لا تنتهي المخاوف المتعلقة بالتعرض المبكر للزئبق عند الولادة، فحتى وقت قريب، كان كثير من الرضع يتلقون حقناً تحتوي على الزئبق ضمن برنامج تفرضه الولايات وتحترمه الهيئة الطبية. وكان مصدر الوثيق هنا هو مركب يدعى تيميروزال thimerosal تم استخدامه كمادة حافظة في اللقاحات وغيرها من الأدوية منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وفي العام 1999، أوصت الإدارة FDA بعدم استخدام هذا العقار مجدداً في صنع لقاحات الأطفال، فقامت الشركات الصانعة بسحبه من جميع لقاحاتها المضادة للأنفلونزا.

لكن بعض العلماء، وكثيراً غيرهم من الآباء المحزونين مقتنعون بأن الثيميروزال الذي احتوت عليه لقاحات الأطفال، قد سبب بالفعل، أو على الأقل حفز الانتشار الوبائي للتوحد autism في الولايات المتحدة.