خالد صائم الدهر



قبل ثمانية أعوام، أي قبل إطلاق رؤية السعودية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت رياضة المرأة في السعودية محدودة جدًا وتعاني من عدة تحديات، منها قلة الفرص وضعف الدعم المؤسسي.

دعونا نعود بالزمن لنعرف حجم التغييرات التي حدثت قبل وخلال 8 أعوام:

• قبل 2015، لم يكن هناك دوري رسمي لكرة القدم النسائية أو منتخبات وطنية للنساء في معظم الألعاب، وكانت محدودة بجهود فردية.

• قبل 2015، لم تكن السعودية تمتلك منتخبًا وطنيًا نسائيًا في كرة القدم أو الألعاب الأخرى، ومشاركة المرأة في البطولات الدولية كانت شبه معدومة، باستثناء بعض الرياضيات اللواتي شاركن بجهود فردية في مسابقات دولية.

• قبل 2015، لم يكن هناك برامج رسمية لتطوير رياضة المرأة أو تمويل لمشاركتها في الفعاليات الرياضية، والإعلام الرياضي كان نادرًا ما يتناول أخبار الرياضة النسائية، مما جعل الإنجازات الفردية غير معروفة.

• قبل 2015، لم تكن هناك صالات رياضية مخصصة للنساء بشكل كافٍ تحت مظلة رسمية، ولم يكن مسموحًا للنساء بالتدريب في العديد من المنشآت الرياضية العامة، وبالتالي كان يصعب اكتشاف المواهب النسائية وتنميتها.

• قبل 2015، لم تكن الرياضة جزءًا أساسيًا من مناهج المدارس الحكومية للبنات، ولم تكن هناك مسابقات رياضية رسمية للطالبات على مستوى المدارس والجامعات.

كيف تغيرت الأمور بعد 2015 ؟

• بعد 2015، تم إطلاق دوري كرة القدم النسائي وفرق نسائية وطنية في عدة ألعاب.

• بعد 2015، استضافت السعودية بطولات نسائية دولية مختلفة.

• بعد 2015، دخلت المرأة في مجال التحكيم والتدريب والإدارة الرياضية.

• بعد 2015، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في الرياضة من 13% إلى أكثر من 60% حاليًا.

• بعد 2015، حظيت رياضة المرأة باهتمام إعلامي كبير على جميع الأصعدة، بإلإضافة إلى النقل التلفزيوني.

«قف»

شهدت رياضة المرأة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تطورًا غير مسبوق،

وأصبحت المرأة السعودية جزءًا أساسيًا من المشهد الرياضي، بفضل دعم غير مسبوق من القيادة، ما يعزز دورها في تحقيق أهداف رؤية 2030 بتحقيق مجتمع أكثر نشاطًا وحيوية.

.. وللحديث بقية...