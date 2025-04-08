منذ أن ابتُليت إسرائيل، وابتُلينا معها بالصعود الصاروخي لبنيامين نتنياهو، حدث إجماع على أنه ملك إسرائيل. وهذا لقب لم يحظَ به حتى مؤسسو الدولة وقادتها التاريخيون.

كل الأرقام القياسية التي تتصل بالاستقرار على القمة حققها بنيامين نتنياهو، فهو صاحب أطول ولاية لرئيس وزراء في تاريخ إسرائيل. والأقوى في السيطرة على الأتباع والخصوم، وتوظيفهم لمصلحة بقائه في السلطة، وفي موقع صاحب القرار الأول والأخير في إسرائيل.

في عهده كانت الإخفاقات -مهما بدت ظاهرة- تختفي وراء حاجة إسرائيل لرجل مثله، يجيد الإنجليزية ويجيد أكثر «الأميركية» لاستخدامها في لعبته.

ألم يكن هو من صُفِّق له أربعين مرة وقوفاً في خطابٍ واحدٍ أمام الكونغرس؟

ألم يكن هو الزائر الدائم للبيت الأبيض؟ وإن حدث أن اضطربت علاقته برئيس الولايات المتحدة لأسباب تكتيكية، كان الخلاف يزول لتعود أبواب البيت الأبيض للانفتاح أمامه؟

لقد كان مقاطَعاً من قبل الرئيس بايدن الذي التقاه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في فندق، إلا أن ما حدث بعد ذلك أن بايدن جاء شخصياً لزيارته في إسرائيل؛ ليس بايدن وحده وإنما كل أركان إدارته، حين وقع زلزال السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

مسيرة نتنياهو من القاعدة إلى القمة أقنعت معارضيه قبل مؤيديه بأنه الرجل الذي ما دخل في معركة إلا وكسبها، وخصوصاً في الشأن الداخلي، وذلك كرَّس في وعيه وسلوكه شعوراً عميقاً، عنوانه: «أنا إسرائيل وإسرائيل أنا».

لم يكن نتنياهو ليحقق كل ذلك إلا من خلال إجادته استخدام الدولة وجيشها ومؤسساتها وقدراتها جميعاً، كورقة في لعبة زعامته. حتى الحرب على غزة، نصحه الأميركيون منذ أيامها الأولى بالتوقف عنها والذهاب إلى تسوية سياسية تحقق أهدافها، إلا أنه لم يقل «لا» فقط للأميركيين؛ بل جرَّهم وراءه صاغرين كسيد للعبة، وأميركا «بايدن» مجرد عربة مقطورة وراءه.

نتنياهو الذي صعد بقوة وجلس على القمة أطول مدى في تاريخ إسرائيل، كان -وفق قراراته وسلوكه- متأكداً من أن مصير إسرائيل ارتبط بمصيره الشخصي، وأن التضحية بهوية وخصائص الدولة العميقة أمر يستطيع فعله كما لو أنه يرتشف فنجان قهوة. ومَن غيره منذ وُجدت إسرائيل، تجرَّأ على القضاء ومحكمته العليا، ليحولهما إلى بيدق في لعبة الشطرنج الداخلية، يحركه أينما شاء وكيفما شاء؟

ومَن غيره يقيل وزير الدفاع بينما جيشه في قلب معركة ضارية على الجبهات السبع؟ وكذلك الأمر فعله مع رئيس الأركان، ومع رئيس «الشاباك»، ومع وزراء أبعدهم عن حزبه في وقتٍ كان ضرورياً بالنسبة له إبعادهم فيه، وأعادهم إلى حظيرته في الوقت الذي كانت إعادتهم فيه ضرورية أيضاً.

ومَن غير نتنياهو يحمل على كتفيه أربع قضايا فساد تهد الجبال، والواحدة منها كفيلة بإرساله إلى السجن، أو البيت في أفضل الأحوال؟ ولكنه وهو حامل للقضايا على كتفيه بكل ثقلها، ظل فائزاً في سباق سباحة المسافات القصيرة والطويلة في بحر إسرائيل.

هذا بعضٌ من نتنياهو وليس كله، غير أنه بعد أن ملأته إنجازاته غروراً وثقة زائدة بالنفس، لم يدرك أن للحقيقة وجهاً آخر، فالجلوس على القمة ليس أبدياً، وإذا كان الصعود إليها استغرقه سنوات طويلة، فإن الهبوط عنها ربما يتم في سنة واحدة، هي السنة الأخيرة في آخر ولاية له، فما الذي حدث بالضبط؟

قبل السابع من أكتوبر 2023 امتلأت الشوارع بالمتظاهرين ضده، حتى أنه لم يتمكن من الذهاب إلى مطار بن غوريون للسفر في زيارة رسمية، ما أرغمه على اللجوء إلى مروحية عسكرية نقلته من بيته في القدس إلى المطار.

وحين فُتحت من جديد ملفات الفساد، بدأ يتوسل بالمستشارين والمحامين لإيجاد طريقة لتأجيل البت في القضايا، مستخدماً في ذلك كل الحيل؛ لكن القضايا ظلت قائمة، وظل رعبه منها مستمراً.

حين امتلأت الشوارع بالمتظاهرين ضده، كان يعدُّ أيامه في الرئاسة بالساعة، وانفض من حوله مَن انفض، وبقي معه من بقي، إلا أن براعته في الإفلات من الكمائن التي نُصبت له من قبل كثيرين من حزبه وأحزابٍ أخرى، منحته بعض وقتٍ ليس من أجل النجاة، وإنما للتأجيل فقط.

في السابع من أكتوبر 2023، وجد نتنياهو ضالته ليعود تحت عنوان الحرب الوجودية التي فُرضت على إسرائيل، كي يمسك بزمام المبادرة؛ ليس فقط في شؤون الحرب؛ بل وفي شؤون الدولة العبرية جميعها.

استعاد بفعل ذلك اليوم كل الخيوط التي سُحبت من بين يديه، وأهمها بالنسبة لإسرائيل الحجيج الذي قصده من رئيس الولايات المتحدة إلى وزير الخارجية إلى رئيس الـ«CIA» إلى وزير الدفاع، مصحوباً بجسر جوي أوله في إسرائيل وآخره في «البنتاغون». ومن أجل كسبه الحرب التي تحفَّظ عليها الأميركيون بعد أن قطعت أسابيع قليلة، ومن أجل الحفاظ على ما وفرت له من مزايا للبقاء على قمة السلطة، فقد اخترع لها أوصافاً، مثل: النصر المطلق، والحرب الوجودية، وحرب تغيير الشرق الأوسط.

نتنياهو اليوم غير نتنياهو الأمس، وآخر فضيحة يعاني منها هي لعبة السيطرة، من خلال إقالة رئيس «الشاباك»، وتعيين رئيس بديل له، ثم التراجع عن تعيين البديل، مع دخول معركة جدية مع المحكمة العليا التي أمرته بإرجاء قرار الإقالة والاستبدال، إلا أنه لم يمتثل.

رحلة هبوط نتنياهو من القمة بدأت مع بدايات آخر نوبة له في رئاسة الحكومة، وها هي في طريقها إلى الانتهاء في آخر سنة من سنوات رئاسته طويلة الأمد لإسرائيل.

إن أفضل ما يستطيع نتنياهو فعله لنفسه هو إكمال سنته الأخيرة وتفادي انتخابات مبكرة، وحتى هذا لم يعد مضموناً.