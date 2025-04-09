أحمد الشمراني



لا ريب أن التشجيع الرياضي تطور، ومن أخذ بناصية هذا التطوير شاب سعودي جمع بين العلم والمعرفة وطوّعها لمصلحة التشجيع الذي نقله بوعي من «سرا الليل يابوشرنقة» إلى «وعبر الزمان سنمضي معاً».

المهندس بدر تركستاني يمثل حالة هي جزء مهم من دورينا وينبغي علينا أن نضعه أينما يحب أن يكون، ولا بأس أن نطالب بضرورة استنساخ تجربته في كل المدرجات لعلنا نجد من يجاريه مع أنني أشك؛ لأن المبدعين نسخة واحدة صعب بل مستحيل أن يتم تقليدها.

أذكر بذلك بعد أن لاحظت حملات ضد المهندس بدر تتغير فيها الأسماء والهدف واحد ودافعها للأسف غيرة ولا شيء غيرها إلا الحسد أيضاً.

بدر يدرك أن لكل نجاح ثمناً لابد أن يدفع، لكنه لم يكن يعلم أن للنجاح أعداء في ثياب أصدقاء، لكنني أعلم يقيناً بأن هذه الحملات الممنهجة ضده لن يتجاوز أثرها المكان الذي قيلت فيه.

الأهلي عصي على الانكسار طالما يملك هذا المدرج الذي أبرق للي غدر ببرقية تحدى فيها من قوة الأهلي وصلابة جمهوره.

بين يدي مقاطع لا أمل سماعها وصور تسر ناظر أي عاشق فيها كل الأهلي وبعض بدر.

انتبه.. احذر.. أنت أمام حالة عشق هي اليوم حديث العالم.

وأقول العالم عطفاً على ما نراه من تداول غير مسبوق لمقاطع هذا الجمهور الفخم.

مدرج الأهلي هو كبير المدرجات السعودية أليس كذلك يا بدر.