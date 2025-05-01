ولد جيوفاني باتستا بلزوني في بادوا بإيطاليا أواخر عام 1778 لأسرة معدمة، أبوه يعمل حلاقاً وأمه تلد كل عام طفلاً حتى وصل عدد الأبناء إلى أربعة عشر! تعلَّم بلزوني القراءة والكتابة وعاش حياته يصنَّف على أنه نصف جاهل. هرب من إيطاليا وهو في السادسة عشرة من عمره بعدما احتلت فرنسا إيطاليا. وعمل حلاقاً مثل أبيه في هولندا، لكنه غادرها إلى إنجلترا بحثاً عن مجال آخر. في لندن اكتشف أنه بلا موهبة سوى بنيانه الجسدي الضخم وطوله الفارع ووسامته، وبالفعل قدَّم عروضاً مسرحية تحت اسم «شمشون» و«هرقل» و«بلزوني العظيم». هذه العروض كانت عبارة عن رفع الأثقال ووضع قضيب حديد على كتفيه ليتعلق به أكثر من عشرين رجلاً وامرأة من الحاضرين للعرض والمشي بهم على خشبة المسرح. تزوج بلزوني بفتاة إنجليزية يهودية تدعى سارة لم تكن أقل ذكاءً وجنوناً منه. وصل بلزوني وزوجته إلى الإسكندرية في منتصف عام 1815.

عاش بلزوني وسارة في عربخانة متهالكة ناحية بولاق على أمل مقابلة والي مصر محمد علي وعرض فكرة الساقية الجديدة التي تعمل بثور واحد وترفع كميات أكبر من المياه. حيث كان بلزوني قد ملَّ تقديم عروض الرجل الخارق على مسارح لندن. وكان من هوايات بلزوني حيل الهندسة والميكانيكا وتشغيل الروافع، وكانت قوته الجسمانية تشجعه على ذلك. باءت محاولات بلزوني العمل مفتشاً للري بالفشل. لكنه نجح في العمل وكيلاً للقنصل البريطاني هنري سولت الذي كلفه نقل الجزء العلوي من تمثال الملك رمسيس الثاني من البر الغربي للأقصر إلى الإسكندرية تمهيداً لسفره إلى لندن ليُعرَض في المتحف البريطاني. عُرِف هذا التمثال باسم «ممنون الصغير» نسبةً إلى تمثالَي ممنون العملاقين بالبر الغربي. ولكي نعطي فكرة بسيطة عن مهمة بلزوني الأولى في مصر علينا أن نعرف أن هذا الجزء من تمثال الملك رمسيس الثاني يمثل فقط رأس الملك وكتفَيه وجزءاً من الصدر، ويصل ارتفاعه إلى 2.7 متر، وعرض الكتفين مترين، ووزن التمثال 7 أطنان من الغرانيت الوردي. أما عن سبب إصرار هنري سولت على نقله إلى المتحف البريطاني فهو أن الفرنسيين كانوا قد حاولوا من قبل نقله إلى اللوفر، لكنهم فشلوا، وذلك أثناء الحملة الفرنسية في عام 1798، واستمرت محاولاتهم عن طريق قنصلهم العام برناندينو دروفتي قائمة! وهكذا كانت آثار الفراعنة وكنوزهم أحد ميادين الصراع السياسي بين القوى الاستعمارية في مصر.

سافر بلزوني إلى الأقصر، وتوجه مباشرة إلى معبد الرامسيوم وتحذير هنري سولت يدوي في أذنيه: «إياك أن تخطئ التمثال المقصود وتنقل غيره!». وللأسف، لم يكن من الصعب تحديد التمثال المقصود بعد مشاهدة آثار محاولات نقله الفاشلة التي تسببت في كسر الكتف اليسرى للتمثال. استغرق بلزوني أكثر من أسبوعين في نقل التمثال من موضعه إلى ضفة النهر انتظاراً لمقدم الفيضان والاتفاق مع مركب مناسب ليحمله إلى الإسكندرية. لم تكن المهمة بالسهلة، فلقد استخدم بلزوني أكثر من 130 عاملاً وأطناناً من الأخشاب والحبال والدرافيل المعدنية والخشبية، إضافة إلى قوته البدنية وذكائه وبراعته في العلوم الهندسية. ويذكر بلزوني أنه منح كل عامل ستة قروش مكافأةً يوم وصول التمثال لشاطئ النيل. وثَّق بلزوني الحديث مع حاكم إقليم الصعيد خليل بك من أسرة محمد علي، والذي سأل بلزوني متعجباً من أمر صراع الفرنسيين والإنجليز على الحجارة (يقصد الآثار) في مصر، وسأل بلزوني: «ألا توجد لديكم حجارة في بلادكم؟»، فكان رد بلزوني: «نعم، لدينا حجارة في بلادنا، لكن الحجارة المصرية أفضل!».