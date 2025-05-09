سلطان الزايدي



في النصر لا يمكن تحميل «كريستيانو رونالدو» كل المسؤولية في هذا الإخفاق الذي يحدث في الفريق، وفي الوقت نفسه لا يمكن تبرئته من المسؤولية لما وصل له الفريق في هذا الموسم تحديدًا؛ لأنه كقائد يجب أن يكون له دور في الكثير من تفاصيل الفريق، فمن الطبيعي أن ينتقد بعض الأشياء في الفريق منذ بداية التحضيرات للموسم، إذ إن خبرة القائد حين توظف التوظيف المناسب لخدمة الفريق يكون مردودها إيجابيًا، على سبيل المثال: لو أن «كريستيانو رونالدو» توقف في بداية الموسم عند إكمال احتياجات الفريق، وحث إدارة النادي على تأمين ظهير أيسر تقليدي، يكون نجمًا في مركزه، ولو أنه فرض وجود محور دفاعي أجنبي، وقبل هذا كله كان يجب وبحكم خبرته أن يكون له رأي في اختيارات الجهاز الفني، كل هذه الملاحظات لم يكن لـ«كريستيانو رونالدو» أي دور في علاجها، لكن أن ينسف الجمهور دوره وأهميته في الفريق والمطالبة برحيله لا تكون كلامًا منطقيًّا يستحق الاهتمام، وبعض المواقف التي يعيشها «كريستيانو رونالدو» تحتاج مراجعة على المستوى الشخصي والمستوى الإداري، وبعض ردات فعله ضد زملائه ليست جيدة وتحتاج ضبطًا، فعندما يشعر الدون بأنه جزء من المشاكل التي يعاني منها الفريق، يجب أن يعمل مع الجميع على حلها.

والسؤال الأهم: لماذا لم تكن هناك لقاءات مع إدارة النادي طوال الموسم؛ لمناقشة ما يحدث في الفريق، كما كان يفعل قائد الاتحاد بنزيما، الذي كان متفرغِا تمامًا لخدمة الفريق، بينما «كريستيانو رونالدو» لديه مسؤوليات متنوعة، ليست خاصة بالنصر وخارج أسواره، هذا التشتت الذهني لا يجعل اللاعب في قمة تركيزه مع الفريق وداخل الملعب؛ لذا من المهم أن يكون لـ «كريستيانو رونالدو» دور أفضل في وضع الخطوط العريضة لموسم النصر القادم؛ لأنه أصبح اليوم يملك كل تفاصيل الفريق، ويمكن له المشاركة في وضع الأهداف والإستراتيجيات التي تساعد الفريق؛ لتقديم موسم جيد تتحقق معه كل تطلعات الجماهير، فالعمل الجيد تجد نتائجه جيدة، وفي كرة القدم النتائج الجيدة مرتبطة بالعمل الجيد.

دمتم بخير،،،