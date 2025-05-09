سامي المغامسي



- (كريم بنزيما) ليس مجرد رقم بل هو لاعب مقاتل ومحارب في الملعب ويقدم أنموذجا رائعا للاعبين المحترفين الذين تم استقطابهم، ومن وجهة نظري أنه الأفضل على مستوى الاستقطاب، ومردوده واضح بشكل كبير على فريق الاتحاد، وسجل حضورا قويا في معظم المباريات التي خاضها مع فريقه، ويمتلك روحا وعطاء لا يمتلكه كثير من اللاعبين الذين يشاركون في دوري المحترفين السعودي والذين تعدت شهرتهم أكثر منه.

- (كريم بنزيما) يرغب ويبحث عن بصمة له في الدوري السعودي بتحقيق العميد بطولة الدوري، إنه قائد محفز ومناضل لزملائه في الملعب، كان يناضل في مباراة الاتحاد ضد فريق النصر إلى آخر لحظة، لم يستسلم وفريقه خاسر 2-0 بل كان يعمل بكل قوته وخبرة السنوات الطويلة ويدرك أن كرة القدم تعطي من يعطيها.

- لا أريد أن أضع مقارنات بينه وبين بقية اللاعبين المحترفين الذين تم استقطابهم، كل لاعب بالتأكيد كان له عطاء مع فريقه، والبعض للأسف غادر، ولم يترك أي أثر له، ولغة الأرقام والعطاء داخل الملعب هي التي تحدد الأندية التي استفادت بشكل كبير من استقطاب المحترفين، والبطولات والأرقام هي الفيصل في ذلك.

- محظوظ نادي الاتحاد أن يمتلك نجما بقيمة (كريم بنزيما) والعطاء والروح التي يقدمها هي امتداد لتاريخ (العميد) كما يحلو أن يطلق محبوه عليه هذا الاسم، ونحن كذلك محظوظين أن نشاهد ونستمتع بما يقدمه داخل المستطيل الأخضر وكأنه عندما يلعب يعطي دروسا مجانية للاعبين الشباب في الروح والعطاء.

- اقترب كثيرا العميد من بطولة الدوري الأصعب والأقوى في آسيا، وحصوله عليها مجرد وقت وهو يستحقها بكل جدارة.

- لعب من لعب للعميد وظل شامخا بشموخ مدينة جدة التاريخية وبقيمته الفنية وروحه داخل الملعب، ولا يتوقف على لاعب، والعطاء والروح تحدد استمرار كل من يلعب له.

- ما أجمل العميد، وما أجمل جماهيره التي تجبرك على أن تشاهد متعة أخرى في المدرجات، جدة تطرب كل محبيها.. أطربتنا قبل كم يوم بفريق الأهلي وهو يحصد بطولة نخبة آسيا وتطربنا قريبا بإذن الله بعميده الذي أصبح قريبا من بطولة الدوري.