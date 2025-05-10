خالد السليمان



يعود حميدان التركي إلى أرض وطنه قريباً بإذن الله، بعد أن قررت محكمة أمريكية الإفراج عنه بعد قضاء حوالي ٢٠ عاماً في أحد سجون ولاية كولورادو، سيعود لأحضان وطنه وأسرته ونفسه ليعيش حياة ينعم فيها بالحرية والطمأنينة!

وجدت قضية التركي تعاطفاً شعبياً سعودياً منذ البداية، وشعر كثيرون أنه تعرض لحكم قاس، لكن قضيته نبهت الكثيرين بأهمية فهم قوانين بلدان الاغتراب التي يقيمون فيها سواء للهجرة أو الدراسة أو العمل بما في ذلك السياحة، فبعض العادات والسلوكيات المعتادة في المجتمعات المحلية قد تكون مجرمة في مجتمعات أخرى، ومن واجب الإنسان الحذر الشديد أولاً في التعرف على عادات وقوانين البلدان قبل السفر إليها، وثانياً في احترامها وتجنب المخالفات التي تعرضه للملاحقة وربما الظلم في الأحكام القاسية، فحتى وإن كانت مؤسسات القانون والعدالة في المجتمعات الغربية تبدو حريصة على تحقيق العدالة فإن الاستثناء وارد والتاريخ مليء بالنماذج التي أخطأت فيها العدالة أو انحرفت عن مسارها!

من المهم أن يحرص المرء في مجتمعه أو غربته على ممارسة حياة تلتزم القانون وتتجنب المخالفات حتى وإن كان ارتكابها بحسن نية أو عن جهل، ففي الغالب يتعامل القانون مع الأفعال لا النوايا!