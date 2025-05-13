خلال ولايته كان الرئيس بيل كلينتون يقول إن أخطر بؤرة متفجرة في العالم هي الهند وباكستان. أولاً بسبب كشمير، وثانياً لأن كليهما يمتلك السلاح النووي. خلال أسبوع واحد كادت الحرب تنفجر في كشمير، وخلال أيام قليلة أعلن الرئيس الأميركي انفراج الأزمة في زمن قياسي غير مسبوق.

كانت كشمير واحدة من عدة نقاط حول العالم، يعد دونالد ترمب بحلّها فوراً، حتى بدت المسألة مضحكة: أوكرانيا، القرم، الشرق الأوسط، أوروبا وسائر العالم. لكن نجاحه في كشمير قلب صورة النزاعات تماماً. وبدأ ترمب جولته الأولى من قاعدة ثابتة وانفراجات كبرى. ومن الرياض بدا العالم بأجمعه أكثر هدوءاً وتفاؤلاً، وأقل حدة. حتى اللقاء بين بوتين وزيلينسكي أصبح ممكناً بعدما كان العداء في ذروته.

طبعاً كانت الوساطة السعودية خلف كل هذه التحولات. وواضح أنها لم تكن مقتصرةً على الهند وباكستان، بل تشمل الأزمات التي جعلها ترمب تحديات شخصية في ولايته الثانية. ومن يدري في عالم المفاجآت هذا، فقد يعدل الدستور وتكون هناك ولاية ثالثة. لا يبدو أن الرجل يمكن أن يتوقف عند أي شيء: ها هو إلى طاولة واحدة مع الإيرانيين في مسقط، ويعلن بنفسه أن إيران النووية كانت حلماً ومضى، والذين كانوا يلهثون خلف مفاجآته، والمفاجآت المضادة، أصبح عليهم الآن أن ينظروا، بالمزيد من الجدية، إلى ضم القنوات العالمية وحروب الصين.

أو بالأحرى، سلام الصين. فإن كل الكلام السابق عن الخطر الصيني تحوَّل الآن إلى تحيات وتمنيات. لا خصومات ولا عداءات بعد اليوم. اعتاد الرجل أن يعلن سياساته الكبرى من الرياض، كما فعل في ولايته الأولى، عندما جاء مع عائلته لإضفاء جو شديد الخصوصية بين الدولتين.

هل تلاحظ جنابك شيئاً مهماً ما؟ إن العالم خالٍ تقريباً من نظام القطبين التاريخي: هناك قطب واحد، والباقي أصدقاء: الروس في أحضان الصين، معانقات بعد شدة. أوروبا سلامتك. تركيا، انتظر المزيد من المفاجآت. والمفاجأة الكبرى من أين يعلنها؟ من حيث حق لها أن تُعلن. كل الطرق تؤدي إلى الرياض.