أحمد الشمراني



من السهولة جداً أن أتعامل مع صغار يتحدثون باسم الشباب على طريقتهم، بل سهل أن آخذهم في حصة بلاغة أستدل عبرها ببعض من أقوال فلاسفة لإحراجهم أمام أنفسهم، لكن المشكلة أن للشبابيين الحقيقيين عندي تقديراً وللشباب النادي عندي مكانة، فكلما هممت بكتابة سطر تذكرت الشباب وأهله المحترمين وقلت لا يمكن أن أُغضب الكبار بسبب عيال وغلطت....!!

ما يجب أن يعرفه الرمز الشبابي والرياضي المحترم الأمير عبدالرحمن بن تركي أن الإعلام الذي يدعم هذا السفه ضد الأهلي من خلال من يعملون في الشباب هي حرب بالوكالة هدفها لي واضح، هي زرقاء برداء شبابي، وأنت تدرك ما لم أدركه في هذا التوجه....!!

في الدور الأول فاز الأهلي، وفي الموسم الماضي فاز الأهلي، ومضى كل فريق إلى غايته، فماذا تغير هذا العام حتى نرى ما نراه ممن يعملون في الشباب، وأركز على (ممن يعملون)...!!

لماذا يسمحون لأنفسهم أن يكونوا أداة عند إعلام لا يحب الشباب، لكنه لم يستطع مواجهة الأهلي بعد نخبة آسيا التي أعاد فيها الملكي الأمور إلى نصابها....!!

بهكذا طرح يقلل العاملون في الشباب من شيخ الأندية الذي كان على امتداد تاريخه خياراً ثانياً لكل المدرجات....!!!

الأهلي أيها العاملون ينظر للشباب من خلال الأمير خالد بن سعد، والأمير عبدالرحمن بن تركي، ومحمد جمعة الحربي، وأساطيره الذين رفضوا قبل وبعد المباراة (تجاوزات العيال)...!

كبيرة بحق الشباب أن يتخذ منه إعلام الأزرق وسيلة للوصول إلى غاية بتوقيع ميكافيللي....!!

الشباب كبير ولا تنظروا له من زاوية الشبان الزرق بقدر ما ننظر له من خلال صناع تاريخه.....!!

يا ليت صديقي الشبابي محمد النويصر يظهر الحقيقة للشبان الزرق من وقف مع الشباب من الرموز الرياضية في وقت مضى.....!!!

أحب الأهلي وأحترم الشباب ولا يهمني كلام العيال.....!

أخيراً يقول الزميل تركي السهلي:

‏مجلس إدارة الشباب في هذه الفترة الأخيرة يعاني من مراهقتين، وأرى أنه غير مهيأ ليكون نادياً استثمارياً، والأصل الذي يقولون إنه لديهم ليس ميزة، وهو مملوك لوزارة الرياضة.. وعلى الشباب أن يعود شيخاً راشداً وحكيماً لكي ينتزع ملفاته...!