عبدالرحمن العكيمي



الذي يتابع حجم العمل الكبير في إدارة نادي نيوم بمنطقة تبوك يدرك أن هذا القادم إلى دوري المحترفين السعوديين الموسم الرياضي المقبل -إن شاء الله- لن يكون ضيفاً عادياً يشبه الفرق أو الأندية الصاعدة التي تريد فقط المحافظة على الاستمرار في دوري الأضواء والبقاء فقط في المنطقة الدافئة بعيداً عن الهبوط والعودة إلى دوري يلو في الدرجة الأولى، ولا شك أن أصحاب القرار في فريق نيوم اليوم لديهم أهداف طموحة وعالية ويعدون العدة لتدعيم الفريق بتعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من هذا الموسم الرياضي 2025، فالفريق حتى يكون منافساً في الموسم القادم يحتاج إلى تدعيم خطوطه في حراسة المرمى والدفاع وفي خط الوسط والهجوم، وكذلك قائمة البدلاء، كي يستطيع مقارعة الكبار في دوري روشن الذي تشتد فيه المنافسة والإثارة موسماً بعد آخر. أما الجهاز الفني الحالي بقيادة المدرب البرازيلي تشاموسكا فهو الذي درب فرقاً كبيرة مثل الهلال والشباب والتعاون والفيصلي، والحقيقة أنه قدم موسماً رائعاً لفريق هجومي سجل أعلى نسبة أهداف في دوري يلو، وأعلى نسبة انتصارات على فرق دروي الدرجة الأولى حتى الآن؛ فهل سيستمر أم أن الإدارة الطموحة تفكر في مدرب ذي سمعة عالمية. برأيي أن استمرار تشاموسكا يبدو منطقياً عطفاً على العمل الكبير الذي قدمه في النادي، لكنه يحتاج إلى الدعم بالأسماء الجديدة من اللاعبين المحترفين الأجانب، وكذلك من اللاعبين المحليين المميزين. عندما تتاح فترة الانتقالات سيكون نيوم -إن شاء الله- مواكباً لهذا «الميركاتو» الصيفي.