مصطلح «الذكاء الاصطناعي» لا يعبر إطلاقاً عن مدى التحول الذي يحققه في العالم. لكن لا بد من اسم علمي صغير، سهل الحفظ، نشير فيه إلى دنيا هائلة من الآفاق. هذا ما حدث مع الظواهر العلمية الكبرى في عصرنا، من قبل، مثل «الكمبيوتر» الذي أعطيناها اسم «الحاسوب الآلي» الذي يستخدمه البقالون، أو «الهاتف» الذي هو آلة يتهاتف بها اثنان ضمن أرجاء المنزل، وأصبحت شبكة يتواصل بها أهل الكوكب خلال لحظات.

الجميع يتساءل اليوم عما سيفعل الذكاء الاجتماعي في حياتنا. كم من المهن سوف يبيد؟ وكم من البطالة سوف ينشر؟ والجواب أنه سيملأ الأرض خراباً وعماراً معاً. كان لينين يقول، بلطفه الأخاذ: «من لا يعمل، لا يأكل». أما الآن فإن من لا يعمل سوف يجد جيشاً من الأفكار يعمل من أجله.

كان الراديو يملأ حياة الناس. ثم اختفى، وحل محله «الترانزستور». ثم نُسي، وحل مكانه التلفزيون، والآن «نتفليكس». اختفى «المذياع» من البيوت بعدما كان يتصدرها، بوصفه دليل وجاهة. والهاتف المنزلي أصبح لعبة من الماضي، لا تعرف الأجيال الجديدة شيئاً عنها. وكل ما كان حداثة مذهلة، أصبح عتاقة الرفوف.

تغيرت الأزمنة من تلقائها. وغيّرت معها أزمنتنا وحياتنا. وكانت الدنيا تتغير كل قرن، فأصبحت تتبدل كل عقد. وهي لا تستشيرنا، أو تأخذ رأينا في ذلك. كل ما تتركه لنا هو أن ننضم إلى القطيع من دون ضرر، أو إذن.

الحقيقة أن كل شيء في حياتنا تحول إلى «صناعة». وأضخم صناعة على الأرض ليست السيارات، أو الطائرات، بل السياحة. وكان رئيس الوزراء الفرنسي ليون بلوم (1872–1950) قد فرض نظام الإجازة السنوية، وأصبح مع الوقت باباً إلى السياحة لكل الناس في كل طبقاتهم.

كتبت عن هذا الموضوع مع كل تغير. إنه حال الدنيا. كل فترة تتغير علينا، ولا نعود نعرفها. «الثورة الصناعية» كانت اكتشاف الإنسان للبخار الذي غلب به البحار، ووسع الإمبراطوريات. الآن عندما نتحدث عن «الثورة الصناعية» نفكر في العصور الوسطى. ونتساءل كم مرة قفز الإنسان في دنيا العلوم بمحض المصادفة. عندما ذهبت إلى مبنى «الإمباير ستيت» أول مرة، قرأت في منشورها أن الإنسان استطاع أن يبني ناطحات السحاب عندما اكتشف فكرة المصعد الكهربائي، وإلا لكان العالم لا يزال مسطحاً.