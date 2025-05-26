أحمد الشمراني



قد تجد من يتمنى هزيمتك في كرة القدم تحت أي ظرف وفي أي بطولة، وهذا أمر طبيعي، وقد يصادفك من يتمنى لك الهزيمة حتى وأنت تمثل الوطن، وهذا عادي جداً حتى وإن استنكره البعض، لكن غير العادي أن تجد من يطالبك أن لا تفرح، فهذا أمر جديد ولم يمر عليّ إلا بعد أن حقق الأهلي نخبة آسيا، وأعني تحديداً الزميل عماد السالمي الذي حاول الزميل وليد الفراج أن يعيده إلى الجادة لكنه ذهب ليعزز طلبه الغريب بأدلة ليست دامغة.. وعلى طريقة طلبك الغريب يا عماد أقول لك (مو شُغلك)، طبعاً أقولها وأنا أبتسم لأن أفراحنا مستمرة..!

صديقي وزميلي عبدالكريم الجاسر قرأت له تغريدة قال فيها «إذا تم انتقال رونالدو للهلال أفضل اعتزال تشجيع الهلال»، وزاد على ذلك (هزلت ورب الكعبة).

انتهى كلام أبويزيد وبدأ كلامي الذي لو المساحة تسمح لاكتفيت بعلامات استفهام وتعجب ونقط بلا حروف..!

معقولة أخي عبدالكريم ستعتزل لو فعلها الهلال وضم رونالدو..!

أقول معقولة استغراباً وليس احتجاجاً..!

حتى لا يخسرك الهلال أتمنى أن لا يحدث ذلك..!

مع أنني أتمنى إن طابت النفس منه في النصر أن أراه في الأهلي.. وهنا قطعت عليك الطريق أخي عبدالكريم.. طريق سؤال محتمل منك يتمثل في لماذا لا تتمناه في الأهلي..!

كسب النصر نقاط العروبة بعد أن قاتل كل النصراويين على ضرورة كسبها، وهذا حقهم، لكن لماذا تأخر الحسم إلى قبل ختام الدوري بليلة؟ ألم يكن هناك وقت؟

العروبة ودّع دوري روشن بتغريدة تدمي القلوب (حسبنا الله ونعم الوكيل)..!

أخيراً: وأنت تحاصرني بكلماتك البلهاء تذكر أنني لا أراك أصلاً فكيف أرد عليك..!

قال عني ما هو فيه وقلت عنه اذهب إلى آخر النفق فربما تجد من يشبهك أما أنا أخاف على كلمتي ولا أخاف منك..!