يعلم المسلمون جميعاً أن «أول بيتٍ وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين»، كما جاء في القرآن الكريم، وهو البيت الحرام حيث الكعبة المشرفة وقبلة المسلمين منذ ما يزيد على ألفٍ وأربعمئة عامٍ، وليس الأمر متعلقاً بالحج وحده على أهميته القصوى، بل بالعمرة وبالقبلة لأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة.

على طول التاريخ الإسلامي يمكن للمؤرخ والباحث المدقق أن يكتشف بسهولة أن الحرمين الشريفين في مكة والمدينة لم يشهدا أمناً وأماناً ولم يشهدا توسعةً وعنايةً ولم يعرفا تطويراً وتنميةً كما جرى تاريخياً ويجري واقعياً في العهد السعودي المستمر لثلاثة قرونٍ من الزمان.

ثلاثة قرونٍ فرض فيها الأمن والأمان حين كانت الدولة السعودية مسيطرةً على المنطقة بأسرها، منذ الإمام محمد بن سعود، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اقرأوا التاريخ وقلبوا صفحاته فيما يتعلق بالمعاناة الشديدة التي كان يعانيها الحجاج بسبب فقدان الأمن والأمان على طول التاريخ الإسلامي الطويل، وقلبوا التاريخ ثانيةً لتعرفوا أمرين: الأول، أن طرق الحرمين الشريفين لم تعرف على طول التاريخ أمناً وأماناً كما جرى في العهد السعودي، وخصوصاً في الدولة السعودية الثالثة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز.

والثاني: أن الحرمين الشريفين لم يشهدا توسعةً وخدماتٍ كما جرى في العهد السعودي، وخصوصاً في الدولة السعودية الثالثة، حيث قامت أكبر توسعةٍ تاريخيةٍ للحرم المكي الشريف واستمرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله.

عند المقارنة التاريخية بين العهود الإسلامية يجد الباحث بسهولة أن الفارق كبيرٌ بين كل العهود الإسلامية والعهد السعودي من حيث الأمن والأمان، واستحداث قواتٍ جديدةٍ وحج القيادة السياسية منذ الإمام سعود الكبير في الدولة السعودية الأولى وصولاً لهذا العام، حيث رعى ولي العهد السعودي بنفسه العناية بالحجاج والوقوف على كل ما ييسر لهم حجهم ومناسكهم، وفقاً لرؤيته «السعودية 2030» ووفقاً للتطورات التي يصنعها في المشاعر ولمنطقة مكة وللحرمين الشريفين وللسعودية كلها وللمنطقة أجمعها «أوروبا الجديدة» وللعالم بأسره، وهي عادةٌ سنويةٌ للقيادة السعودية بالوجود في المشاعر المقدسة في وقت الحج.

موسم الحج هذا العام 2025 هو موسمٌ استثنائي حقاً، حيث كل الخدمات التي تقدم للحجاج كانت متكاملةً ومتطورةً وسريعةً في كل المجالات صحةً ومواصلاتٍ وخدماتٍ، مع تطويراتٍ صنعت الفارق في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة، وهو ما شهد به الجميع عبر اتصالاتٍ متكررة ولقاءات متعددة بولي العهد السعودي نقلتها وكالات الأنباء الإقليمية والعربية من إيران وتركيا وباكستان وكل الدول الإسلامية.

إن قراءة موسم الحج في هذا العام هي طريق بيّنٌ يوضح أن بوصلة المستقبل تسير في نفس الاتجاه، حيث سيتم تطوير كل ما يتعلق بالحج بشكلٍ غير مسبوقٍ في التاريخ، ومن يقرأ عن المشاريع الاستثمارية الكبرى في الحرمين الشريفين فسيعلم جيداً أنها تسعى باتجاه واضحٍ لضمان الأمن العام والشامل، ولبناء المشاريع الضخمة التي تخدم ضيوف الرحمن ولتأكيد الاستدامة في القدرة على الرعاية والعناية المستمرتين، وفي استدامة الخدمة للحرمين الشريفين.

قطار المشاعر وتعدد الطرق والتنظيم المحكم لانتقال الحجاج وتفويجهم وحركتهم كلها خففت من ظاهرة الزحام في المشاعر، ويسرت على الحجاج، وعلى الرغم من أن المناخ ظاهرة طبيعية بالغة التأثير على الحجاج وخصوصاً في موسم الصيف الحار فإن السعودية هيأت كل السبل للتغلب على هذا التحدي بشتى الطرق، في المباني والخيم المكيفة الباردة، وفي طرق المشاهد ذات المراوح التي تحرك الهواء وتبث معه رذاذ الماء البارد، وعلاوةً على هذا تثقيف الحجاج المتتابع والمكثف بأساليب التعامل مع الحرارة الشديدة، والإكثار من شرب السوائل وتوزيع مكملاتٍ غذائية تحمي الجسم من الشمس الحارقة والحرارة.

جميع القطاعات العسكرية تشارك بمستوى عالٍ في ضبط أمن الحجاج وأمانهم كما تشارك في فرض التنظيم والخطط المعتمدة في الحج حتى لا يتضرر الحجاج من أخطاء بعضهم البعض، والقطاعات المدنية السعودية تشارك بكثافةٍ أيضاً، كلٌّ في مجاله، وعلى رأس هذه الجهات وزارة الصحة والخدمات الكبرى والجليلة التي تقدمها لضيوف الرحمن.

أخيراً، فحجٌ مبرورٌ وسعيٌ مشكورٌ لجميع الحجاج وثناء مستحق على الخدمات الراقية في كل المجالات التي تقدمها السعودية خدمةً لضيوف الرحمن في بلدٍ يتشرف بخدمة الحرمين الشريفين.