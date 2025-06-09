أحمد الشمراني



قطعاً هناك من تتعبه خسارة المنتخب، وجزماً هناك من لا يرون في الرياضة غير المنتخب، وهؤلاء محبون وعشاق أسمع لهم أكثر ممن يتخذون من المنتخب ساحة لتصفية حسابات مع المؤسسة الرياضية واتحاد الكرة واللاعبين حسب شعار النادي.....!!

هذه حقيقة ينبغي قبل نشرع في الحديث أن نسلم بها ولا أظن أنني أتيت بجديد فهذا حال المنتخب مع إعلام النادي ولاعب النادي عنده خيار أول....!!!

هؤلاء وهم كثر إذا أردت أن تختبر قدراتهم قل كلمة عن لاعب ناديهم في المنتخب عندها ستجد وعيهم وحضارتهم أمامك....!!!

يتحدثون عن وزير الرياضة ورئيس اتحاد القدم وبقية المنظومة بكلام لا يليق، أما من يعمل في أنديتهم فمحميون بسلطة هذا نادينا وهذه إدارتنا وما لكم صلاح فيهم....!!!

أمثال هؤلاء لم يتركوا في ياسر المسحل كلمة إلا وقالوها بل إنهم طالبوا بضرورة تنحيه دون الارتكاز على حقيقة....!!

أما أمين الاتحاد إبراهيم القاسم فيرون أن حضورة مباريات المنتخب أمر خطير يجب أن يعالج...!!!

(2)

من سيرأس الأهلي...؟

سؤال لا أجتهد في البحث عن الاسم والمؤهلات لأن تجربة (خالد الغامدي) كشفت لنا الوجه الآخر لهذا الكرسي...!!

أريد رئيساً شريك قرار مع الشركة إذا وجدتموه أضمن له القبول عند كل الأهلاويين...؟

ومضة:

الحياة تحتاج إلى تجاهل بعض الأمور

‏كتجاهل أشخاص

‏وتجاهل أفعال

‏وتجاهل أقوال

‏عود نفسك على التجاهل الذكي

‏فليس كل أمر يستحق وقوفك

‏مزاجك أغلى ما تملك

‏فحافظ عليه صافياً