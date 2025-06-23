عبدالعزيز التميمي

سبحان الله الذي سخر لنا ولاة أمرنا في الخليج العربي حكاماً عدولاً مخلصين العمل لله سبحانه وتعالى، يسعون في حياتهم لكسب رضى الله الواحد الأحد يعملون ما يتسع لهم تجاه شعوبهم ومن يدخل ديارهم من عابر سبيل أو طالب لكسب الرزق الحلال والعمل الطيب. وسبحان الله الذي سخر لحجاج بيته الحرام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله وجعل في قلوبهم الرحمة وزادهم حكمة وبصيرة ورحمة غمرت قلوبهم تجاه كل من احتاج العون والرعاية من عباد الله، مواطناً كان أو عابر سبيل، فلله درهم وطوبى لهم وجزاهم الله خيراً على صدقهم فيما عاهدوا الله ورسوله على رعاية الحجاج وإعانتهم والأخذ بأياديهم ليعبروا بسلام العسر الذي يمرون به.

وهاهم إخوة لنا من الشعب الإيراني المسلم حجاج بيت الله الحرام حضنتهم المملكة العربية السعودية بمكرمة خاصة من خادم الحرمين الشريفين الذي أمر من يعنيه الأمر برعايتهم ضيوفاً أعزاء مكرمين لدى المملكة يمكثون في ربوعها ضيوفاً أعزاء في بلدهم الثاني لحين انتهاء أهوال ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية من بلاء العدوان الصهيوني الذي تستنكره الإنسانية بكل لغاتها وشعوبها دون استثناء.

فلله الحمد والشكر والمنة على فضله ونعمته الذي سخر لنا هذه المملكة ومليكها وحكومته وشعبه السخي الكريم وجعل في قلوبهم الرحمة وحب الخير فمدوا يد العون لإخوة لنا في الإسلام عاملين بما أمرهم الله سبحانه وتعالى بكل صدق وإخلاص وأمانة. فلهم الشكر الذي لا يفيهم حقهم مصحوباً بالتضرع لله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وأرضاً وشعباً من كل مكروه ويرزقهم من الثمرات من حيث لا يعلمون، اللهم آمين.