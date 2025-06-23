خالد السليمان



لم يفاجئني تحقيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «المستوى الذهبي» في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ضمن فئة القطاع الحكومي لعام 2024، فالوزارة تُعد من أكثر المؤسسات الحكومية التي شهدت، مع انطلاق الرؤية، تحولًا ملحوظًا في تطبيق أعلى معايير العمل المؤسسي، وتبنّي الممارسات التي ساهمت في ترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي، وتعزيز ثقافة الجودة والابتكار، وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمستفيدين !

وقد أشار الوزير المهندس أحمد الراجحي، خلال حفل تسليم الجائزة الذي أُقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى أن الوزارة «تطبق منهج حوكمة فعّالًا، وتتبنى تحولًا رقميًا أسهم في تطوير جودة الخدمات وتحسين تقديمها للمستفيدين وفق أفضل الممارسات العالمية»، وهذه حقيقة؛ فالنجاح لا يأتي من فراغ، بل هو نتاج جهود مبذولة وعمل دؤوب للتطوير، ناهيك عن أثر بيئة العمل ومدى تحفيزها للكفاءات لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية والعطاء !

وجود هذه الجائزة الرفيعة بحد ذاته يُعد محفزًا للمنافسة الإيجابية بين المنشآت، لمواكبة تطلعات القيادة والمجتمع في تحقيق مضامين ومستهدفات الرؤية الطموحة، من خلال أطر عمل ومعايير وطنية شاملة تُسهم في تبني مفاهيم التميز والاستدامة، وترسيخ ثقافة الجودة في بيئة العمل المؤسسية !

تحقيق المنشآت والمؤسسات الحكومية النجاح في تطوير أدوات أعمالها وتحسين جودة خدماتها، هو في الحقيقة نجاح يقطف ثماره المجتمع، إذ تنعكس جودة أعمال هذه المنشآت على جودة حياة الأفراد وتحقيق مصالحهم !

باختصار.. هذا النجاح تهديه الوزارة للوطن، فهو يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر !