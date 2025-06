يُعدّ العمل الاجتماعي مهنةً حديثة العهد نسبياً، إلا أن الناس يمارسونه منذ سنوات طويلة. يقدم بوبل ولينينغر أمثلةً على ما يمكن اعتباره عملاً اجتماعياً أو رعاية اجتماعية من آلاف السنين، بما في ذلك حماية الحاكم البابلي حمورابي للأرامل والأيتام في شريعته، والتقاليد الإسلامية التي تُلزم المسلمين القادرين على المساهمة بنسبة من ثرواتهم سنوياً لدعم المحتاجين.

كما أكدت الفلسفة اليهودية، التي قادت إلى المعتقدات المسيحية المبكرة على ضرورة العطاء للآخرين، وخصوصا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ويحتوي القرآن الكريم والعهدان القديم والجديد للديانتين اليهودية والمسيحية، على آياتٍ وأدلة عديدة عن مساعدة الآخرين.

في أوروبا، بدأت العمل كوكالات إغاثة مبكرة في حوالي القرن السادس. وتتوافق تقاليد أخرى، مثل ممارسات المساعدة المتبادلة للأفارقة والآسيويين والأمريكيين الأصليين، مع ما نعتبره الآن الرعاية الاجتماعية. كان يُنظر إلى الكنيسة على أنها مسؤولة عن الاحتياجات المادية والاجتماعية للفقراء قبل القرن السابع عشر. وقد أدرجت الجماعات الأولى اللوائح المتعلقة بمعاملة ورعاية الفقراء في نظامها قبل وقت طويل لقيام الحكومات بذلك على مستويات مختلفة، ومع تراجع النظام الإقطاعي في الدول الأوروبية وصعود الرأسمالية، بدأنا نرى أن الصياغة المبكرة للرعاية الاجتماعية كانت من الوظائف الحكومية.

ويُنظر عموماً إلى قانون الفقراء الإليزابيثي لعام 1601 على أنه نقطة التحول الرئيسة نحو التدخل الحكومي والابتعاد عن إشراف الكنيسة باعتباره الوسيلة الأساسية لرعاية الفقراء. ألزم القانون الحكومة من خلال المقاطعات المحلية برعاية الفقراء عندما تعجز الكنائس عن ذلك. وقد وفرت هذه الرعاية الاجتماعية المبكرة، وإن لم تكن عملاً اجتماعياً، ولكنه مجالاً آخر تتجذر فيه جذور العمل الاجتماعي من خلال أعمال العاملين على رعاية هؤلاء الفقراء.

وشمل هذا القانون الرعاية المباشرة، مثل توفير الطعام والحطب للتدفئة، والإحالة إلى خدمات مثل الرعاية الصحية. جمعيات المنظمات الخيرية من بين الأنظمة التأسيسية التي تطورت إلى العمل الاجتماعي، ما يُعرف بجمعيات المنظمات الخيرية. وتعود جذور هذا النظام المبكر إلى تاريخ أقدم بكثير.

ففي عام 1617، أسس القديس فنسنت دي بول في فرنسا مجموعات عُرفت باسم «سيدات الأعمال الخيرية»: وهي مجموعات من النساء اللواتي نظمهن أو منظمة لزيارة الفقراء في منازلهم. كانت هذه الجماعات غير منظمة إلى حد ما في ممارساتها، لذلك أسس في عام 1633 منظمة أكثر تنظيماً أطلق عليها اسم «أخوات المحبة»، والتي عملت مع العائلات بعد فحصها ووضعها في مستوى معين من الفقر بناءً على قدرتها على إعالة نفسها. أنشأ القديس فنسنت دي بول نظاماً للزيارات الودية للفقراء وصيغة لمنع العطاء العشوائي لمن قد يكونون قادرين على رعاية أنفسهم جزئياً على الأقل. كما وضعت مدينة هامبورغ الألمانية سابقة لنظام رعاية منظم للفقراء.

بعد أن ضرب وباء شديد المدينة، أنشأت الأحياء الأكثر ثراءً جمعية صحية. كان أحد التحديات الأولى هو الحاجة إلى إدارة إغاثة الفقراء. وقد أدى ذلك إلى إبعاد رعاية الفقراء عن أيدي الكنيسة، التي أثبتت عدم كفايتها. في عام 1725، حددت المدينة عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في كل منطقة بـ 25 شخصاً لإبقائهم في متناول اليد. كما جُدّدت زيارة المرضى والفقراء في هذا النظام، وشملت التحقيق في حالة المرضى وتسجيلها.

في عام 1786، في ذلك الوقت بحث أحد الأساتذة في الدروس المستفادة من هذا النظام ودوّنها في كتيب أسبوعي شائع للقراءة. قُسِّمت مدينة هامبورغ إلى 60 مقاطعة، كل منها 18 زائراً، بما في ذلك نظام للإبلاغ والإشراف. كانت نتائج هذا النظام إيجابية للغاية، بما في ذلك القضاء على التسول وإيجاد فرص عمل للكثيرين، وخفض عدد الأطفال «المعدمين» إلى 400 بحلول عام 1801، وكانوا جميعاً يتلقون الرعاية في دور الرعاية أو المستشفيات أو المدارس.

انتقلت هذه الأمثلة وغيرها من الزيارات المنظمة للفقراء في نهاية المطاف إلى إنجلترا، موطن أول جمعية رسمية للزيارات الخيرية.

وقد شكلت العديد من الحركات في لندن وما حولها، مثل جمعية أصدقاء الغرباء التي تأسست عام 1785 وجمعية زيارة وإغاثة العاصمة والتي تأسست عام 1843. ومع ذلك، لم تتمكن هذه الجمعيات من التعامل مع معدلات الفقر المتزايدة في لندن في ستينيات القرن التاسع عشر، والتي كانت ترجع جزئياً على الأقل إلى الحرب الأهلية الأمريكية وتأثير التصنيع.

في 22 أبريل 1869، تأسست جمعية لندن لتنظيم الإغاثة الخيرية وقمع التسول، وأصبحت تُعرف باسم جمعية لندن لتنظيم الإغاثة الخيرية وقمع التسول. ويعود الفضل الكبير في نجاح هذه الجمعيات إلى مشاركة الجامعات المحلية واهتمام وتفاني أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

قرأت أوكتافيا هيل، التي عملت مع الفقراء في لندن بحثاً عن «أهمية مساعدة الفقراء دون صدقة» في العام نفسه الذي تأسست فيه جمعية Charity Organization Societies COS مما عزز فلسفة قضاء الوقت مع الفقراء. أُنشئت أول جمعية Charity Organization Societies - COS في مدينة كبيرة بالولايات المتحدة في بوفالو، نيويورك. كانت نقلةً مباشرة لأعمال الإغاثة في إنجلترا، كان لكتابات أوكتافيا هيل وزميلها، إدوارد دينيسون، تأثيرٌ بالغ. كان هناك بالفعل عدد من الجمعيات لمختلف الجنسيات في الولايات المتحدة.

في عام 1817، تشكلت مجموعة تُسمى «منع الإفقار» في نيويورك خصيصاً للتعامل مع القضايا المتعلقة بالفقر، بالإضافة إلى الأعمال التي قدمتها العديد من الكنائس المحلية. في عامي 1837 و1838، وخلال شتاء قارس للغاية، احتاج الفقراء إلى قدر كبير من المساعدة لدرجة أن جميع وكالات الإغاثة التي تم تشكيلها على عجل فشلت في تلبية الحاجة.

أثار هذا التطلع إلى شكل أكثر منهجية وتعاونية لتقديم الإغاثة للأشخاص الذين يعيشون في فقر. كان أحد المكونات الرئيسية لهذا النظام الجديد هو الرغبة في التحقيق في الاحتياجات الفردية قبل توزيع الإغاثة، تم هيكلة العديد من أشكال الجمعيات بعضها لمساعدة شرائح محددة من السكان، مثل الأطفال، أو لتوفير مواد محددة، مثل الوقود لتدفئة المنازل.

