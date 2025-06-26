لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال ما يقدم "زعيم آسيا" في مونديال الأندية القائم حالياً في أميركا، على الرغم من الظروف القهرية التي يمر بها في الوقت الحالي وسط غياب الصفقات الجديدة، وإصابة بعض اللاعبين المؤثرين يتقدمهم رأس الحربة الصربي المرعب ميتروفيتش.

وبما لا يدع مجالاً للشك فإن "الزعيم" أثبت ويثبت في كل مرة أنه خير من يمثل الكرة السعودية والعربية والآسيوية في المحافل الدولية العالمية.

وبالعودة إلى ما قدمه "الزعيم" في المونديال حتى الآن، فلا شك أن "الكتيبة الزرقاء" حضرت بقوة أمام الريال لدرجة أن الفريق الإسباني، المصنف الأول على العالم، لم يتمكن من بناء هجمة في الشوط الأول، ولو حضر ميتروفيتش في هذه المباراة لتغيرت نتيجة المباراة، وفي المباراة الثانية أمام سالزبورغ النمساوي، كان "الزعيم" الأقرب للفوز، وقد يكون التعادل السلبي مخيبا في هذا اللقاء، وفيما يخص مباراة الجمعة أمام باتشوكا المكسيكي، وحاجة الهلال إلى الفوز فإن الثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تمثيل الكرة السعودية والعربية في دور الـ16، في حال تمكنوا من الفوز على الفريق المكسيكي.