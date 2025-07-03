سارة النومس

إذا أردت الوصول للشهرة السريعة في التواصل الاجتماعي، فعليك فقط بأخذ إجازة من عملك ومحاربة المرأة بشتى الطرق... تلك هي وسيلة السفهاء في المجتمع.

في الفترة الماضية، تساءلت هل كل الأحداث التي جرت في الفترة الماضية كانت مجرد عرض تجريبي لأحداث أكبر ستحدث قريباً؟ عام 2027 على سبيل المثال...

هذا العام الذي تحدث عنه الكثيرون بأنه بداية شرارة الحرب العالمية الثالثة... من الظواهر المحتملة في هذا العام ظاهرة الكسوف الكلي للشمس في الثاني من أغسطس. (تاريخ لا ينسى) ذكر الأدميرال جون أكيلينو، رئيس القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ «أن الصين تعمل على احتلال تايوان في هذا العام»، فالمسألة تحتاج إلى وقت وبقي من الوقت سنتان لقيام هذه الحرب!

باعتقادك ماذا سيحدث عندما تعد الصين جيوشها لاحتلال تايوان خصوصاً أن الدول الحليفة لتايوان مصنعة للقنابل النووية، أيضاً الصين وحلفاؤها؟

هل ستشهد الأرض حفلة من القنابل النووية التي تضيء الأرض؟ لا أتمنى ذلك فنحن نحب السلام أكثر من شعارات تلك الدول.

لست بصدد الحديث عن نظريات مؤامرة رغم عشقي لها، لكن أحياناً تأخذ منحنيات لولبية مع البعض لدرجة لا تصدق.

لا يصدق البعض أن الإنسان يعمل دائماً حتى يستشرف المستقبل مستنداً إلى حقائق كانت ولاتزال تعمل حتى اليوم.

عموماً، دع السفهاء يهاجمون المرأة فهم الأكثر هدوءاً واستقراراً نفسياً بيننا.