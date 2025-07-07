سيحدّد الردّ اللبناني الرسمي على ورقة توم براك، مصير الكثير من الملفات ومستقبل التعاطي الأميركي مع السلطات اللبنانية، إن في موضوع تسليم سلاح "حزب الله" أو في الإصلاحات المطلوبة خصوصاً المالية. وقد ينعكس الردّ أيضاً على ملف التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، إذ سيكون وضعها المرتبط باستحقاق التجديد لها على صلة مباشرة بملف السلاح وترسيم الحدود البرية، أو أن جزءاً من مهماتها قد تتولاه لجنة المراقبة الدولية إذا قرر الأميركيون تعزيز دورها وتوسيع مهماتها. كل ذلك متعلق بمضمون الردّ الذي يعده لبنان، وما إذا كان سيكون نصّاً واضحاً في مسألة تسليم السلاح أو مجرد ورقة تعهدات أو دوران حول النقاط الأميركية، خصوصاً وأن "حزب الله" لا يزال على موقفه الرافض تسليم السلاح أو حتى البحث فيه، وهو ما أعلنه الشيخ نعيم قاسم في احتفال عاشوراء. ووفق المعلومات التي تسرّب من أجواء النقاشات حول الورقة، أن هناك نقاطاً خلافية بارزة في موضوع السلاح، إذ ...