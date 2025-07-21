عادل المرزوقي



يمثل التطوع قيمة اجتماعية، الكثير منا يقبل عليها بشغف، فيما يجد فيها آخرون فرصة لخدمة المجتمع والإنسانية، لا يقف فيه العمر حاجزاً، فالشباب فيه يعكسون حيويتهم، أما الكبار فيجددون من خلاله خبراتهم، الجميع بلا استثناء يقبلون عليه، إكراماً للدولة والمجتمع.

وفي دولتنا، لم يكن العمل التطوعي على الهامش، وإنما تغلغل في نفوس الجميع، حتى بات ثقافة راسخة في نفوس شعب تعود على العطاء، ليعبّر بذلك عما يحمله من مشاعر طيبة تجاه الآخر، وهو ما يتجلى في مشروع «نشر الثقافة التطوعية»، الذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع في دبي، بهدف تعزيز الوعي بالتطوع.

العمل التطوعي له قيمة عالية، نسير من خلاله على خطى الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ترك بصمة لافتة في العطاء الإنساني، وعبره تتجدد الروح، ويعزز الخير في النفوس، ما يجعله بمثابة مساهمة جليلة في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية والثقافية، لما يحمله من دعم لمسيرة التكاتف الاجتماعي.

سجّل العمل التطوعي في دبي أكثر من مليون ساعة في عام 2024، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهميته.