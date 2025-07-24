أحمد الشمراني



كان بالإمكان أن يعتذر الأهلي، وهذا حقه، والاعتذار ليس مثل الانسحاب..!

كان باستطاعة الأهلي أن يقفل باب الاجتهاد، ويؤكد عدم رغبة الإدارة الفنية المشاركة؛ لعدم جاهزية الفريق..!

أما وقد قال أبو الجمايل أبشروا فعلى الشركة أن تنهي ملف التعاقدات قبل أن يتجه الفريق إلى هونغ كونغ.

كأس السوبر هدف، ويجب أن يعمل على أنه كذلك؛ ولهذا لا مجال للتأخير في إنهاء ملف الصفقات لتعزيز هذه الثقة عند الجمهور.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لما قدّمه الفريق من أداء خلال الموسم الماضي، واستناداً إلى موقعه في جدول الترتيب وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، كأحد أبطال البطولة مما يمنح بطاقة تنافسية للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وهذا الكلام مجتزأ من بيان الأهلي الذي أبانت فيه الشركة أهمية المشاركة وتقديرها لاتحاد اللعبة، ومن هنا ينبغي على الشركة ولجنة الاستقطابات الإسراع في تلبية احتياجات الفريق من عناصر أجنبية ومحلية، وأن لا يذهب مكشوف الظهر. ولا أعتقد أنني هنا أطالب بما ليس لنا فيه حق..!

المال متوفر، والمراكز واضحة، ولا نحتاج لوقت حتى يتم التوقيع إذا كانت هناك رغبة.

في زمن (الكاش) حدّد وفاوض ووقع، أليس كذلك..؟!

ثمّة أصوات قبل الموافقة كانت تطالب الأهلي بضرورة الموافقة، وعندما تم الإعلان رسمياً عن مشاركة الأهلي انقلبت على ما قالته، وهذا قدر الأهلي مع بعض جمهوره..!

• أخيراً: إذا أردت أن تعرف شجاعة الرجل، فانظر إلى سخائه..

‏يقول الإمام الذهبي: «الشجاعة والسخاء أخَوَان؛ فمن لم يجُد بماله، فلن يجود بنفسه» !