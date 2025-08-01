عثمان بن حمد أباالخيل

من الأشياء الجميلة في هذا الوجود الابتسامة، الابتسامة أجمل وأغلى هدية من إنسان إلى إنسان آخر، إنها بلسم ومفتاح لتلك القلوب المغلقة. الابتسامة هي أقصر الطرق إلى القلوب المفعمة بالحب. الابتسامة الرقيقة دليل راحة النفس وعلو الذات. نبتسم لنزيد رصيدنا من الحسنات وقد قال صلى الله عليه وسلم: (وتبسمك في وجه أخيك صدقة). وفي المقابل هناك وجوه عابسة متذمرة وهذا دليل على وجود خلل داخل النفس وهي تسبح عكس التيار. يؤكد الباحثون على وجود 18 نوعا من الابتسامة، ومن بين هذه الأنواع المختلفة هناك نوع واحد فقط حقيقي ودافئ هو الابتسامة الصادقة أما الابتسامات الأخرى فتعبر عن شيء في النفس ومن تلك الابتسامات الابتسامة الصفراء (الزائفة)، والسوداء (اليائسة)، ابتسامة السخرية والاستهزاء. للابتسامة أوصاف منها أجملها ابتسامة الأم، أصدقها ابتسامة الرضيع، أخدعها ابتسامة المنافق، أبغضها ابتسامة العدو، أكذبها ابتسامة الخائن، أعذبها ابتسامة الحبيب وهكذا. الإنسان بحاجة إلى صدقه، والابتسامة في وجه أخيك صدقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة). الابتسامة رغم قصر مدتها الزمنية إلا إنها تسمح لآلاف الخلايا الدماغية أن تتحرر وتتحرك وتنتعش. كما أنها تطغى على ما يلبس الإنسان فالناس تعشق الوجه المبتسم، (الناس لا ينظرون لملابسك ما دمت تملك ابتسامة كبيرة). يقول العلماء: إن لغة الجسد تتحدث مثلها مثل لغة اللسان، ولكن مع فارق واحد، أنها واحدة عند كل البشر، كما إن علماء النفس يعتقدون بأن 60 % من حالات التخاطب والتواصل بين الناس تتم بصورة غير شفهية أي عن طريق الإيماءات والإيحاءات والرموز. والتعرف على ما يدور في داخل الإنسان دون أن يتحدث أمر سهل حين تتعرف على لغة الجسد، اليدين، العينين، الرجلين، الكتفين. ترى هل هناك علاقة بين لغة الجسد والابتسامة؟ كلاهما يصدران من الجسد وكلاهما يعبران عما في النفس. وفيهما السيئ والحسن. أستغرب من الإنسان الذي يخفي ابتسامته الصادقة تجاه إنسان آخر لماذا هذا الجفاء وجفاف الشفاه رطب شفتيك وأسعد الآخرين. ابتسامة الطفل، ابتسامة صادقة أكيد أسعدتكم وأفرحتكم وجعلت نفوسكم لينة طيبة. لمذا نبخل على أنفسنا سحر الابتسامة؟ لماذا نبخل على أنفسنا جسر العبور في كسب مودة ومحبة الآخرين. افتح نافذة الابتسامة في حياتك واجعل النور يدخل في حياتك وحولها إلى أرض خضراء غناءه فالناس يعيشون بالوجه البشوش ويبتعدون عن الوجه العبوس. الابتسامة من السمات الجذابة والساحرة وتقلل من الشعور بالضغوط ولذلك تشيع جوا من البهجة. وعدو الابتسامة محبب للإنسان وهو علاج يؤدي إلى القضاء على الوجه العبوس ويقينا من تقلبات القلب.

همسة: شفاه لا تعرف الابتسامة تحتاج إلى جرعة ابتسامة ترطب بها الجفاف، ونظرة تفاؤل وحب للحياة، ‏‏ابتسم للحياة تبتسم لك. وابتسم للآخرين يبتسم لك قلب.