سهوب بغدادي

يُعرف الهوس «بحالة من النشاط المفرط والطاقة العالية والمزاج المتغير بشكل غير طبيعي، وغالبًا ما يرتبط بالاضطرابات النفسية، يمكن أن يكون الهوس خفيفًا أو شديدًا»، فيما يندرج مفهوم الهوس عادةً ضمن المفاهيم السلبية، إلا أنّه في بعض الحالات يكون إيجابيًا في حال كان منوطًا بالنجاح والأهداف وتحقيق الإنجازات، لن أتطرق في هذا اليوم إلى الأبعاد والتداعيات السلبية للهوس كهوس الشهرة وهوس العشق وهوس المشاهدات، إنما النقيض، لقد قال لي أحد المؤثرين في المجال الثقافي يومًا ما، إذا أردتي أن تحققي شيئًا يجب أن تصبحي مهووسة به! فقلت: كيف؟ فسرد لي قصته الشخصية عندما خسر الكثير من الوزن فقط من خلال نظرته للهدف، إذ جعل من خسارة وزنه شغله الشاغل وهدفه الأسمى وكل ما يفكر به خلال يومه وساعاته، ماذا سآكل لكي أحقق هدفي؟ كم خطوة أمشي؟ هل أستقل السيارة أم أمشي لبقالة الحي؟ حتى تحول إلى شخص صحي وأكثر حيوية ويمتاز بنمط حياة نشط، بل لم أكن أتخيل عندما قابلته للمرة الأولى أنه كان على غير وضعه هذا، لقد تحول بالكلية، وأعاد تشكيل نفسه، هكذا يستطيع الشخص أن يحقق ما يريد من تغيير في شخصيته أو عاداته أو في نواحي الحياة الأخرى التي تستلزم التطوير المتواتر، فكما تدير نفسك ويومك تستطيع إدارة هوسك بالطريقة الصحيحة والصحية دون التأثير أو الجور على مواطن أخرى في حياتك وحياة من حولك.