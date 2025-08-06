هل بلغت الأمور بـ"حزب الله" حدها الأقصى من الشعور بالعزلة، حتى يلجأ إلى الرابية بحثاً عن حليف مسيحي، كسراً للحصار الذي أحاط نفسه به، بالرغم من إدراكه أن إحياء تحالفات سقطت في فخ المصالح والحسابات الخاصة، قد لا يكون موثوقاً به لخوض غمار المرحلة الأصعب في مسار الحزب السياسي، بدءاً من معركة نزع سلاحه، وصولاً إلى تثبيت نفوذه السياسي في الانتخابات النيابية المقبلة؟بالتوازي مع الحملات التي تشنها أجهزة الحزب الإلكترونية وغيرها على رئيس الجمهورية جوزف عون، برزت حركة قيادات في اتجاه الرئيس ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، تحت عنوان البحث عن موقف لبناني موحد ومشترك لمواجهة إسرائيل ومخططاتها.وما أثار التساؤلات لم يكن السبب الكامن وراء الانفتاح على التيار ...