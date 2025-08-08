سلطان الزايدي



ما زال الوضع النصراوي يعيش ضبابية غريبة على مستوى التعاقدات، فالمعسكر يسير بشكل جيد، ويبدو أن العمل متواصل والسيد جيسوس متحمس جدا لتجربة النصر، لكن كل هذا لن يكون كافيا طالما لم يحدث تغيير على مستوى العناصر، ولكل يدرك جيدا أن النصر في حاجة إلى بعض العناصر على الصعيد المحلي والأجنبي، ليس مقبولا عند كثير من النصراويين أن تستغني عن لاعب مثل أوتافيو، ثم بعد مضي القسم الأكبر من البرنامج الإعدادي تستدعيه حتى ينظم للمعسكر، لا أعتقد أن هذا عمل جيد للجهاز الفني ولا حتى على اللاعب الذي بالتأكيد لن يكون في أفضل حالاته المعنوية عندما يعود بعد استبعاده بسبب عدم النجاح في استقطاب بديل له.

لا يمكن أن نلوم جمهور النصر حين يشعر بالخوف والقلق على موسم النصر، فهم يعرفون جيدا أن النصر بدون أي إضافات فنية على مستوى العناصر لن يكون منافسا شرسا في الموسم القادم، وكانوا يشعرون بالاطمئنان بعد تجديد عقد الأسطورة قائد الفريق «كريستيانو رونالدو»، في ظنهم أن للقائد دورا كبيرا في التغيير المنتظر الذي سيحدث في النصر، حتى الآن لا يجدون ما يتحدثون عنه، والأيام تمضي وأول بطولات الموسم اقتربت والنصر لا يزال في ذات الدوامة، لا مال ولا حلول فعلية، والكل ينتظر نتائج تجديد عقد الأسطورة، والتي رسم عليها جمهور النصر كل الآمال والتطلعات، قد تكون هناك صفقات على وشك الانتهاء منها، وقد لا يكون ذلك؛ لأن المعلومة في هذا الجانب تحديدا غائبة، هذا الغياب يجعل جمهور النصر يفرح وينتشي تارة، ويغضب تارة أخرى، لذا كان من المفترض أن تكون إدارة شركة النصر واضحة مع الجمهور في هذا السياق، وأن تسعى لطمأنة هذا الجمهور على فريقه، أو تتحدث بكل شفافية عن وضع النصر بشكل عام الموسم القادم والخطط الموضوعة من أجل المنافسة!

دمتم بخير،،