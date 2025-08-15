مرة أخرى، يُخرج الساحر ترامب، من طرف سترته، أرنبه الولهان بعشق بوتين. إنها جولة جديدة في سيرة عشق قديمة. وعلى وقع الحرب الروسية على أوكرانيا، يعتمد ترامب "لعبة الدجاج" فائقة الخطورة، حيث يتنافس المتفاوضون على من يمكنه الاقتراب أكثر من حافة الهاوية، من دون أن يقع فيها. لذلك، يستخدم التهديد والخداع لإظهار عزيمته السياسية. كانت رواية ترامب للعالم أن السلام قريب، وأن القوة تعمل، و"على العالم إفساح الطريق لأميركا "، ورسالته لبوتين: "اعمل معي فتحصل مني على أكثر من حصلت من بايدن". ولأوكرانيا: "موقفك ليس ضرورياً للسلام". وللأميركيين: "وحدي أنا من يمكنه إنهاء هذه الحرب". وللأوروبيين: "عليكم أن تنصاعوا، لأنكم الأضعف". يعتقد ترامب أن استراتيجية "التهديد الكلامي" تضمن له الهيمنة، من دون التزامات مكلفة. لكن "التهديد الكلامي" في الألعاب الاستراتيجية ذات المخاطر العالية، غالباً ما يتسبب بالفوضى، وتآكل الصدقية، وزيادة المخاطر، وسوء التقدير. فمن خلال إبعاد أوكرانيا عن التفاوض، يحول ترامب لعبة متعددة الأطراف إلى لعبة ثنائية مبسطة، متجاهلاً الحاجة الموضوعية إلى الأطراف الأخرى، لضمان سلام مستقرّ. أطّر ترامب مراراً سياسته: "أنا وحدي أستطيع إنهاء الحرب"، وأن "بوتين يحترم القوة"، وأنه مصمّم على ترسيخ الهيمنة، في لعبة تتفوق فيها الصدقية على الاتساق. هذه اللعبة قد تنهار بدورها نتيجة عوامل عديدة: إذا رفضت أوكرانيا الامتثال، أو تماسكت أوروبا وتمسّكت بنهجها الاستراتيجي، أو رفض بوتين تقديم تنازلات حتى بعد تحقيق انتصاره الرمزي. حققت روسيا فوزاً سردياً حين كشفت عن عدم صدقية تهديدات ترامب بالعقوبات، وحققت انفتاحاً ديبلوماسياً من دون أي تكلفة. لكنها، إذ تذهب نحو حرب استنزاف طويلة، تواصل تصعيد القصف الجوي والمدفعي بهدف كسر إرادة أوكرانيا وزرع الشكوك الأوروبية حول قدرة أوكرانيا على الصمود، لتقنع ترامب: "إن الحرب المطولة ذات كلفة سياسية كبيرة". تكمن الاستراتيجية التي اتبعها بوتين بألاسكا في التعاون مع ترامب بما يكفي لتحييده من دون تغيير أهدافها الفعلية أبداً. وبذلك تحتفظ روسيا بالقرم ودونباس، لعلها تتمكن من تجميد المساعدات العسكرية الغربية وتخفيف العقوبات، مستغلة تفضيل ترامب للثنائية، وصعوبة تنسيق المواقف الغربية. يبدو بوتين واثقاً من أنه يتقدم في هذه الحرب نحو انتصار ناجز بنهاية 2026 إلى أن يتمكن من فرض هيمنته السياسية النهائية على أوكرانيا، ذلك أنه يطالب باعتبار الحكومة الراهنة غير شرعية، ويشترط أن تبقى أوكرانيا منزوعة السلاح، وخارج الاتحاد الأوروبي والناتو، بل منقوصة السيادة على أراضيها. في هذه الحالة، تستطيع روسيا بوتين إنفاذ قوتها في مجمل وسط أوروبا - بولونيا ورومانيا... إلخ. فقد سبق للاتحاد السوفياتي أن هيمن عليها بسلسلةٍ من الانقلابات جاءت بالشيوعيين إلى السلطة. وفيما يسعى بوتين بكثافة لدق إسفين بين أوروبا والولايات المتحدة، وفيما يعمل بقوة على تفكيك التضامن الأوروبي، كانت الأولوية المركزية لبوتين في قمة ألاسكا أن "يشوط" الكرة إلى ملعب زيلينسكي وأوروبا. وفي لعبة يضع ترامب نفسه فيها في موضع الحكم، يرغب بوتين في اتهام أوكرانيا وأوروبا بعدم الجدية في تحقيق الرغبة الجامحة لترامب ليكون "بطلا للسلام". دخل بوتين القمة من موقع مهيمن. فبعد أن كان معزولاً ديبلوماسياً، متوتراً اقتصادياً، ويواجه نظام عقوبات متصاعد الاحتمال، تعتمد حركته الاستراتيجية الراهنة: على تمديد اللعبة من دون تغيير اللوحة، وإيقاف التهديد بالعقوبات الأميركية. وبينما يشير إلى المرونة فإنه لا يقدم التنازلات، ليختبر عزم ترامب ودوافعه السياسية. إنه تكتيك تأخير كلاسيكي في لعبة واسعة النطاق عمادها شراء الوقت في ساحة المعركة، من خلال إحداث ضوضاء وفوضى في المسار الديبلوماسي، ليكون الرهان الروسي هو إدخال عدم اليقين حول الموقف الاستراتيجي للغرب على المدى الطويل. بدورها، تعتمد أوروبا على قدرتها على تغيير حسابات المخاطر لدى الولايات المتحدة. إنها تريد شراء الوقت لعدة أسباب: أولها، استكمال عناصر ردعها الميداني؛ وثانيها، تعزيز قدراتها الردعية النووية لأوروبا؛ وثالثها، تدعيم صمود أوكرانيا عسكرياً وبشرياً. فبعد أن توسع الناتو ليسيطر على بحر البلطيق وليغلق البحر الأسود، تستعد السويد وألمانيا بطاقتهما البشرية والعسكرية والصناعية الهائلة للالتحاق بفرنسا وبريطانيا في تدعيم رأس الحربة الاستراتيجية الأوروبية البازغة، حيث تستمر أوروبا، في إدارة لعبة معقدة "لاحتواء القطيع" الأوروبي، لضمان الوحدة المثلى، في حين تزيد مساعداتها وتنسيقها السياسي مع أوكرانيا، وتحذر فريق ترامب من فشل الصفقات من دون كييف. يثير استبعاد أوكرانيا عن طاولة ألاسكا مشكلة تفاوضية كلاسيكية، إذ لا يمكن إلزام أوكرانيا بأية تسوية من دون مشاركتها. وهي تراهن على استمرار التضامن الأوروبي. يراهن بوتين على أنه "لو أصبح ترامب مارقاً عن الغرب"، فقد تنشق بعض الدول الأوروبية، ليتداعى النفوذ الأوروبي. في المقابل، يصبح مفتاح اللعبة التفاعلية الأوكرانية: العمل على تغيير حساب المكاسب بالنسبة إلى ترامب، بحيث يصبح استبعاد أوروبا أو أوكرانيا مكلفاً سياسياً واستراتيجياً لأميركا. لكن التحدي الأساسي لأوكرانيا هو عدم سيطرتها على التفاعل الاستراتيجي بين أميركا وروسيا. ترد أوكرانيا بلعبة على مستويين: فبينما تناور أوكرانيا وتدفع الثمن بسبب قرارات الآخرين، تستمر أوكرانيا بقصفها الاستراتيجي العميق لروسيا بشكل منقطع النظير أثناء مفاوضات ألاسكا، في محاولة لتعزيز تحالفاتها الأوروبية، ولاستباق الفخّ الديبلوماسي برفض الصفقات على الأراضي. وتهتم أوكرانيا بإقناع الحلفاء والخصوم بقدرتها وإرادتها على مواصلة القتال، بغض النظر عن التطورات الديبلوماسية. رسالتها لروسيا: "يمكننا إلحاق الألم حتى من دون دعم غربي كامل"، ولترامب: "لن نقبل بشكل سلبيّ صفقة تمّ إبرامها بدوننا"، ولأوروبا: "لا يزال دعمنا استثماراً استراتيجياً قابلاً للتطبيق". في ألعاب الإشارات هذه، وعلى عكس التهديدات اللفظية، تتمتع الإشارات الأوكرانية المكلفة بصدقية عالية، خاصة عندما تتحمل أوكرانيا مخاطر هذه الإشارات، لتزيد من الشك في أية تسوية تستبعدها. الخطر الذي ينتظرنا من ألاسكا ليس مجرد صفقة سيئة، بل تطبيع ديبلوماسية أمراء الحرب، حيث تجري مكافأة القوة بالأرض، وإزالة الشرعية متعددة الأطراف للنظام الدولي، وقبول الهدوء الموقت مقابل عدم الاستقرار الدائم. لم تكن قمة ألاسكا خطوة منعزلة، وهي تمثل الجولة الأخيرة في لعبة استراتيجية أميركية تهدف إلى تطبيع محو السيادة باسم "السلام السريع". في كل الأحوال، ثمة أمل طفيف في أن تتمكن قمة ألاسكا من تحقيق وقف إطلاق نار موقت. لكنها لن تمنع نشوء "ستار حديدي" طويل الأمد وسط أوروبا، حيث يكون تبريد الحرب وسيلة لاستدامة الصراع.