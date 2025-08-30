موضوع الهجرة و«نقاء» السكّان، عاد لميدان الجدل السياسي، والتراشق بين المختلفين... عاد بسخونة ورعونة أحياناً.

الحال أن مسألة الهجرة وتحديد من هو المواطن الحقيقي، مِن المواطن نصف الحقيقي، مِن المواطن غير الحقيقي، مسألة قديمة، قِدم نشأة الدولة ومفهوم المواطنة في العصور الحديثة.

مَن الأميركي؟ من الفرنسي؟ من الألماني؟ من العربي؟ من التركي؟ من الروسي؟ من المصري؟ من السعودي؟ ومن الإيراني؟... إلخ.

المبعوث «الأميركي» لسوريا ولبنان، الحالي، رجلٌ هاجر جدّه من زحلة في لبنان، وقبله منذ عقود كان المبعوث هو فيليب حبيب من أصلٍ لبناني أيضاً.

على ذكر لبنان - وهذا مناسبة كتابة هذه المقالة - فقد كان مثيراً للمفارقة هذه الحادثة الطريفة، حين ثار سياسي أسترالي «معادٍ للهجرة» على صحافيٍ سأله عن أصوله اللبنانية.

النائب الأسترالي، بوب كاتر، فقد أعصابه بعد سؤال عن أصوله اللبنانية خلال مؤتمر صحافي حول الهجرة في بريزبين، واصفاً الصحافي بأنه «عنصري»!

زعيم حزب كاتر الأسترالي، هدّد الصحافي، جوش بافاس من القناة «ناين نيوز»، وهو يصرخ ويلوّح بقبضته قائلاً: «لا تقل ذلك لأن هذا يزعجني»، مضيفاً: «لكمت رجالاً في أفواههم لقولهم هذا... عائلتي موجودة هنا منذ 140 عاماً».

النائب الأسترالي قال إن على بلاده أن ترحّب فقط «بالمهاجرين القادمين من دول تتمتع بالديمقراطية، وسيادة القانون»؛ أي أن أجداده حين هاجروا من لبنان، كان لبنان يتَّسم بهذه المواصفات!

ترمب - مع الفارق - يريد لجم الهجرة غير القانونية إلى أميركا، ويصنّفه البعض بأنه مُعادٍ للأجانب، وأصحاب الأصول غير الأوروبية، وهذا غير صحيح، حتى لا نفتري على الرجل، لكن من الأكيد، أنّه يملك سياسة صارمة تجاه الهجرة غير الشرعية، عكس الديمقراطيين الأوباميين.

قبل فترة وجيزة، في أول لقاء بينهما، التقى المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الرئيس الأميركي ترمب، قدّم المستشار الألماني لوحة تذكارية تكريمية تتعلّق بجدّ ترمب، وهو، فريدريش ترمب، الذي وُلد في مدينة كالشتات الألمانية عام 1869، قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة لاحقاً.

وعلّق ترمب: «أشكرك على هذه الهدية. إنَّها جميلة. شكراً جزيلاً. رائعة. سنضعها في مكانٍ مُشرّف».

ردّ ترمب كان لطيفاً، عكس النائب الأسترالي الغضوب. هل يوجد شعب بلا تنّوع؟!

لن أتكلّم عن مسألة الهجرة، وفوائدها للشعوب المستقبلة للهجرة، أو مسألة الهجرة غير الشرعية، ومضارّها، وما الثقافة التي يجب الحفاظ عليها متحدة، والثقافة التي تُترك للتنّوع الطبيعي.

بل عن مسألة أسهل وأيسر شأناً، وهي أن الانتقال والإقامة في وطن جديد، طبيعة بشرية عفوية تلقائية عبر العصور. بالمناسبة، الزعيم البريطاني «المحافظ» بوريس جونسون، من أصل تركي قريب!