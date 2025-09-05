طيلة 40 عاماً، ما تقلَّبَ سياسيٌ لبناني على سطح الصفيح الساخن كما تقلّب نبيه بري رئيس مجلس النواب... ما بين حافظ الأسد وبشار الأسد، وبين حسن نصر الله وإيران، وبين أصدقائه وأعدائه على الساحة السياسية اللبنانية. وقد كانت لديه دائماً القدرة على الصعود بعد الهبوط، وعلى الثبات بعد التقلقل. وفي مقابل ذلك كلّه، يضع الرجل في حسابه أن السياسيين اللبنانيين والعرب والدوليين يعرفونه جيداً، ويعرفه جيداً جداً أيضاً رفاقه من «الثنائي الشيعي» من «حزب الله» والأطياف الأُخرى. ولذلك ما استغرب أحدٌ مراوحاته واستقتاله وحيرته في خطابه المتلفز في ذكرى غياب السيد موسى الصدر ورفيقيه.

مهّد بري طويلاً لما أراد الوصول إليه... أشاد بشجاعة الطائفة وعزتها وشموخها وما قدمته من شهداء. وحمل على أولئك الذين لا يعرفون غير الكراهية والتشنج، وأكّد أنّ كلَّ ما نزل من مصائب لن يُثني الطائفة عن التمسك بالأرض وبإجلاء الصهاينة عن آخر شبرٍ من لبنان، وإعادة الجنوبيين إلى قراهم، وإعادة مزارعهم إليهم مهما كلّف ذلك من أثمان. وخلال الحملة على الصهاينة وأميركا التي أخلفت وعودها، ما نسي تضحيات بني قومه وإصرارهم على الثبات والكرامة، وبالطبع ودائماً الإشادة بالجيش اللبناني والوقوف معه؛ لأنه جيش السلامة والوحدة، وليس جيش الفرقة والتصادم!

بعد هذه الطمأنة التي ينبغي أن يثق بدلالاتها الجميع، قدّم الرئيس بري ما عَدّه تنازلاً، وعنى بذلك «حصرية السلاح بيد الدولة» وفق «خطاب القسم» وبيان حكومة نواف سلام. لكنه لا يريد أن تُحدَّد لذلك مواعيد، بل لا بد من اللجوء إلى الحوار للتشاور بشأن متطلبات «الأمن الوطني»، وهي تسميةٌ جديدةٌ بدلاً من «الاستراتيجية الدفاعية» الخالدة الذكر! لماذا لا يريد الرجل مواعيد للتخلي عن السلاح؟ لأنّ في ذلك إذلالاً، ولأنّ العدوَّ بالمرصاد، وهو لم يَفِ بالتزاماته في اتفاقية وقف النار. هو يقول لنا «ما باليد حيلة»، فـ«الحزب» - خصوصاً بعد زيارة لاريجاني - لن يتخلى عن سلاحه لا بمواعيد ولا من دون مواعيد. وهو يعرف أنّ أصدقاءه قبل خصومه أشدّ ما يكونون خشيةً من الحوار وعداً ووفاءً. فلأكثر من 6 مرات منذ عام 2006 جلس الفرقاء السياسيون حول طاولة رؤساء الجمهورية وطاولة بري، ثم انفضّوا من دون نتيجةٍ، إلا التسفيه والاتهامات بالخيانة والتآمر مع العدو.

هو يعرف أنه في المرات السابقة للحوار الخالد كان القرار بيد «الحزب» المسلَّح، وكان عليه هو وغيره التسليم أو الحَرَد، وفي الحالتين كان المتذمرون يقال لهم كما يقال الآن: مَن لا يريد سلاحنا للدفاع عن الوطن، فليغادر البلاد، أو يَسكت، أو يُسكَت، إلى الأبد. لكنه يعرف أنّ هذه المرة غير كل المرات، فليس إسرائيل فقط؛ بل أميركا أيضاً لن تقبل، وقد تعود الحرب التي يعاني منها الشيعة دائماً أكثر من غيرهم، أو من دون غيرهم. وقد صار السلاح هنا رمزاً للكرامة وحسْب، لكن سحبَ السلاح إن جاء من جانب اللبنانيين وحكومتهم، وهم مشاركون فيها، خيرٌ وأكرم من أن يحصل بقوة العدوّ وقهره.

لماذا تريد أكثرية اللبنانيين سحب سلاح «الحزب»؟ السبب المعلن هو الخوف من عودة الحرب الإسرائيلية على «الحزب» ولبنان. لكنّ الأكثرية عندها أسباب أخرى عدة قد تكون أكبر أهمية من خوف العدو... فقد استخدم «الحزب» سلاحه ضد اللبنانيين وضد السوريين عشرات المرات، بالاغتيال والقتل، واحتلال المدن، والإرغام على تشكيل الحكومات، وحلّها، وتعطيل انتخاب رؤساء الجمهورية، أو الإرغام على انتخاب هذا أو ذاك... فضلاً عن الفساد الفظيع وحمايته بالسلاح، بل وحتى الآن يهدّد نعيم قاسم بالحرب الأهلية!

كل ذلك يعرفه الرئيس بري، ولذلك فهو يعرف أن أكثرية اللبنانيين الكبرى لن تقبل بالعودة إلى أَوهام الحوار الذي لا نتيجة له. وإذا تَجَابَنَتِ الحكومة وقبلت التأجيل ووعود الحوار، فإنها سوف تسقط بالتأكيد، ثم إنها إذا ترددت أو أجّلت بحجة الحفاظ على الجيش أو على الوحدة؛ فإنّ معنى ذلك صراحةً أو مداورةً أنها تسلّم قرار تصفية «الحزب» لأميركا وإسرائيل. فالكرامة يا أبا عبد الله في تسليم السلاح للجيش اللبناني وليست الاستسلام لتحطيمه من جانب إسرائيل. رغم بلاغة الرئيس بري، وحرارة لهجته هذه المرة بالذات، وشهرته بقوة الحيل والحيلة، فإنه يقف مثل شخصية مسرحية تينيسي ويليامز على سطح من الصفيح الساخن، مخاطباً أكثريةَ اللبنانيين الذين يريدون نزع سلاح «الحزب» - و«الحزب» وأنصاره الذين ألزمهم لاريجاني بالاستمرار في شهر السلاح - أنه «ما باليد حيلة».

الرئيس بري رجل في أواخر الثمانينات من عمره ولن يترك جماعته أياً تكن قراراتها مخطئة وجانية على الصغار قبل الكبار:

أمرتُهم أمري بمنعرج اللوى

فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغدِ...

وهل أنا إلا من غزية إن غوت

غويتُ وإن ترشُد غزيةُ أرشُدِ