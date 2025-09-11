حمود أبو طالب



ما زال مصير قيادات حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة غير مؤكد رسمياً إلى وقت كتابة هذا المقال. خرج بنيامين نتنياهو بعد الغارة متباهياً بتحقيق وعده بتصفيتهم، لكن الأخبار من مصادر عديدة ومنها الداخل الإسرائيلي، السياسي والإعلامي، بدأت تشير إلى فشل الغارة في تحقيق هدفها، وإذا تأكد الفشل فإن الغرور الإسرائيلي يكون قد أصيب في مقتل هذه المرة، ويضاف ذلك إلى سمعتها السيئة ووضعها الحرج لدى معظم دول وشعوب العالم.

إسرائيل لم تنفذ العملية اعتباطاً أو دون تقدير لنتائجها، بل هي تعني ما فعلت، لكنها سابقة غير معهودة في النزاعات باستهداف طرف موجود لدى وسيط رئيسي في النزاع، هي فعلاً عملية غادرة كما وصفها رئيس الوزراء القطري، وهي تؤكد من خلالها أنها لا تريد أبداً للمفاوضات أن تنجح، حتى لو وصل الأمر بها إلى اقتراف رعونة كهذه باختراق سيادة أجواء وأرض الوسيط وقصف مواقع مدنية. هي تريد للوساطة أن تتعثر وتنتهي كي تستمر في مشروعها لاحتلال كامل غزة، لكن الأمور لن تمضي بهذه الطريقة، فهي تضع مزيداً من العقبات أمامها، وتؤكد بشكل أقوى وأوضح مما سبق أنها كيان إرهابي مارق، متمرد على القانون الدولي، وعلى ضوابط والتزامات التفاوض في النزاعات.

وعندما تقوم إسرائيل بهذه العربدة فإنها تُسقط ما تبقى من أكاذيبها بأنها طرف قابل للانخراط الجاد في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، أو الوصول إلى سلام حقيقي مع دول المنطقة. إنها كيان غير طبيعي في نشأته، محكوم بأساطير تتحكم في سياساته، ومع الدعم الكبير الذي تلقاه من الراعي الرئيسي لها اختمرت في أذهان قادتها السياسيين والعسكريين أنها ستكون فعلاً شرطي المنطقة في مشروع الشرق الأوسط الجديد، متناسيةً وجود دول متجذرة التأريخ في محيطها، وذات سيادة وقوة ومنعة، لن تسمح في النهاية أن ترسم إسرائيل خرائط جديدة، أو تغير الجغرافيا السياسية، أو تعبث بثوابت التأريخ.

لقد هبّت دول مجلس التعاون فور حدوث الاعتداء على الدوحة لتأكيد تضامنها التام مع قطر، وتقديم كل إمكاناتها لها، وكذلك فعلت الدول العربية، وكثير من دول العالم. وإذا كانت إسرائيل تعتقد أنها ستظل خطراً وجودياً على دول منطقتنا فإن هذه الدول تعتبر حماية نفسها وسيادتها واستقرارها وأمنها مسألة وجودية أيضاً، لن تتساهل فيها.