أيقنت وبما لا يدع مجالاً للشك أن "ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي هو "ديربي" الجماهير، أو بالأصح "ديربي" المنافسة على الجماليات التي نشاهدها على المدرج من تيفو وأهازيج وتفاعل، جعل مدرج الذهب والراقي هما الأفضل على الإطلاق، أما في المستطيل الأخضر فملل وعك وغث كروي يجعله واحداً من أسوأ الديربيات مقارنة بما يقدمه قطبا العاصمة النصر والهلال.

توقعت أنه بعد الاستقطابات الكبيرة التي استقطبها كل من الفريقين أن يتحسن الوضع الفني لهما، وتصبح مواجهاتهما فيها من الندية والإثارة، ولكن على ما يبدو أن هناك أمرًا ما جعل الديربي بهذا التواضع الفني للدرجة التي ندمت أن حضرت في مدرجات ملعب المباراة، (90) دقيقة ضاعت "على الفاضي".

تفوق يايسله بخياراته الجريئة بعد استبعاده للثنائي توني وجالينو، وفي المقابل لم يوفق كانسيساو في اختياراته باستبعاده اللاعب المالي دومبيا، وقد لا يلام لحاجته الماسة لخدمات ميتاي والحارس رايكوفتش، ولكن الغريب استعانته باللاعب الشاب روجر في مواجهة كان واضحاً قبل بدايتها أن الأسلوب الدفاعي سيطغى عليها بشكل كبير، وهو ما تعامل معه يايسله بذكاء.

أمام كانسيساو مهمة ليست سهلة في فترة التوقف المقبلة، فهو مطالب بوضع استراتيجية حول البطولات التي سينافس عليها هذا الموسم، ويبدو أن الدوري فعلياً خارج الحسابات رغم أن الأمل ما زال قائماً، ولكن قطار الدوري سريع واللحاق به مع أندية مثل الهلال والنصر ووجود فرق من أندية الوسط سيجعله صعباً ومعقداً نوعاً ما.

وإذا ما أراد كانسيساو النجاح فأول خطوة له التعامل بشدة مع اللاعبين الكبار في الفريق، وأعني بالاسم كريم بنزيما وحسام عوار وموسى ديابي، فمستويات الثلاثي في الفترة الأخيرة تطرح أكثر من علامة استفهام، ويطغى عليها المزاجية بشكل واضح، ويبقى الفريق تحت أمر مزاجيتهم ورغبتهم في اللعب بشكل جدي، والأهم أن يكونوا حاضرين في المواجهات الكبيرة التي يحتاجهم فيها الفريق.

الاتحاد بحاجة إلى مقاتلين من نوعية دانيلو بيريرا ورايكوفتش وفابينهو وكانتي، فما يقدمه هذا الرباعي واجتهادهم الدائم يكون سبباً في أغلب المباريات التي يتميز فيها فريق الاتحاد، وبسببهم يعود الاتحاد في كثير من المواجهات بعكس الثلاثي الذي يلعب بمزاجية واضحة.

نقطة آخر السطر:

تفاءلت خيراً بقدوم الناقل الجديد لدوري "روشن" للمحترفين "قناة ثمانية"، وتوقعت أن تغرد خارج السرب بنقل جبار على مستوى الدوري والبرامج المرتبطة فيه خاصة وأن لدى القائمين عليه فكر مختلف عن الفكر التقليدي الذي تعودنا عليه في سنوات مضت ومتواكب مع اتجاهات الجيل الجديد من الشباب.

لم أتمنَّ أن يكون ما سمعناه مع انطلاقة القناة كلام في الهواء، فالبداية لم تكن موفقة وجودة نقل متواضعة عطفاً على الإمكانيات المتوفرة لها، ولكن ما حدث في "ديربي جدة" أمر غريب ويحتاج إلى وقفة جادة من مسؤولي القناة، وتنبيه لهم، فهناك أمور تقبل وأخرى لا يمكن قبولها، ومن حقي كمشاهد ومشترك برسوم في القناة أن يكون هناك جودة عالية في النقل ومتعة المشاهدة التي لم تتوفر حتى الآن.

ليس عيباً الاستعانة بتجارب الآخرين، ولكن الإشكالية في أن يتم استخدام المشاهد كحقل تجارب بأخطاء لا تليق بقناة كانت متميزة على مستوى الميديا الجديدة ولم توفق حتى الآن في تجربة النقل.

نتمنى تدارك الأمور سريعاً؛ فالدوري السعودي مع التطور الهائل والسريع له بات محط أنظار الجميع.