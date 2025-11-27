أعلنت منصة إكس إضافة “دولة الحساب” إلى ملف المستخدم، وهي خطوة تعيد تشكيل الطريقة التي نقرأ بها المحتوى ونتفاعل معه، ويبدو أن هذا التوجه لا يأتي منفصلًا عن الدور الذي تسعى المنصة للقيام به، بعدما أدركت أن حضورها تجاوز فكرة المنشورات السريعة، وأصبحت مصدرًا للأخبار والتعبير وصناعة الرأي العام. القراءة المستقبلية داخل الشركة تشير إلى أنها تتجه لتكون المنصة الأولى للأخبار والفضاء الأوسع للمحتوى الإعلامي بشتى أنواعه.

إكس بهذا التحديث تدعم المصداقية وتعزز الشفافية، في محاولة لتهيئة بيئة يمكن للمتلقي أن يثق بمنصتها في عالم يضج بالأخبار المزيفة، وتتداخل فيه المصالح والأجندات.. وكشف بلد الحساب يمنح المستخدم قدرة أكبر على التمييز، ويجعله أكثر وعيًا بالمحتوى الذي يتفاعل معه، خصوصًا في القضايا الحساسة مثل الأمن والاقتصاد والسياسة.

كثير من الحسابات التي ظهرت وكأنها جزء من النقاش المحلي كانت تُدار من الخارج، وكانت تستفيد من غياب أي معلومة توضّح مكانها الحقيقي. وعندما يظهر بلد الحساب، يصبح المتلقي قادرًا على بناء فهم أوضح لطبيعة المحتوى الذي يراه، والشفافية هنا تساعد على فرز أولي يحد من الضباب الذي صنعته الجيوش الإلكترونية ومحاولات التأثير عبر حسابات تتقمص اللهجة السعودية وتقدم نفسها باعتبارها امتدادًا للرأي العام، وإضافة هذه المعلومة تعزز الثقة بالحسابات الموثوقة، وتقلل من الحضور الذي تمتعت به الحسابات المعتمدة على الغموض لسنوات.

مع ذلك، يجب إدراك أن هذه الإشارة ليست حقيقة نهائية، لأن تغيير الشبكات أو السفر أو استخدام التطبيقات الافتراضية قد يؤدي إلى ظهور دولة مختلفة.. ومع أن هذا التغيير تقني في ظاهره، إلا أنه يكشف حجم المحتوى الموجّه الذي يواجهه المستخدم السعودي يوميًا، ويدعو إلى التعامل معه بوعي أكبر، فنحن نعيش عصرًا تتداخل فيه التقنية مع الوعي، وتتحول فيه التفصيلة الصغيرة إلى مفتاح لفهم أكبر، وخطوة إكس ليست تحديثًا عابرًا، وإنما رسالة واضحة بأن مهارة التشكيك والتحقق باتت ضرورة للتعامل مع هذا الفضاء المفتوح.