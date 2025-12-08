عبدالله خلف

فتحت بغداد أبوابها إلى الوجود لكل الحضارات... وشهدت أول جامعة في الشرق... قال خليفتها هارون الرشيد للسحابة مخاطباً: (أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجُك).

بغدادُ يا قلعة الأسود

شعر: محمود حسن إسماعيل

ألحان: رياض السنباطي

غناء: كوكب الشرق أم كلثوم

بغدادُ يا قَلعة الأسود

يا كعبة المجد والخلود

يا قبلة الشمس للوجود

سمعت في فجرك الوليد

توهّج النار في القيود

ويبرقُ النصرُ من جديد

يعود في ساحة الرشيد

لبأسك الظافر العتيد

ومجدك الخالد التليد

مواكب البعث والصمود

لقمة النصر في الوجود

قد آذن الله في عُلاه

أن ينهض الشرق من كراه

ويرحل الليل عن سماهُ

وتسطع الشمس من جديد

من أمسنا الثائر البعيد

(بغداد يا قلعة الاسود)

