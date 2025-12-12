يمثّل وزير الخارجية الإيراني الأسبق جواد ظريف نقطة التقاء بين النخب السياسية الإيرانية والطبقة الحاكمة بشقيها الإصلاحي والمحافظ؛ طبقة يسكنها هاجس إمبراطوري توسّعي يسعى لاستعادة المجال الحيوي القديم لإيران. حيث نجح نظام 1979 في تبرير سرديته الجيوسياسية من خلال الدمج بين الإرثين الإمبراطوري والعقائدي، تحت شعار «تصدير الثورة»، مع الإصرار الدائم على نفي أي طابع توسّعي لهذا النفوذ واعتباره انعكاساً لـ«الموقع الطبيعي» لإيران.

في منتدى الدوحة بدا ظريف مستفَزَّاً؛ فلم يستطع دبلوماسي إيران الأشهر إخفاء انفعاله. الرجل الذي لطالما قُدّم كوجه معتدل ظهر بنبرة أقرب إلى خطاب الصقور. قدّم ظريف قراءة جديدة لأربعة عقود من التدخلات الإقليمية، مانحاً سياسات النفوذ الإيرانية غطاءً أخلاقياً عبر ربطها بالقضايا العربية الكبرى، خصوصاً فلسطين، في مواجهة الرواية المقابلة التي ترى هذا النفوذ مشروعاً قومياً - إمبراطورياً بغطاء آيديولوجي.

ورغم إقراره بأن إيران دفعت «ثمناً باهظاً» لدعم وكلائها فإنه نفى أن تكون قد استخدمتهم لمصلحتها، معتبراً أنهم قاتلوا من أجل قضاياهم لا من أجل طهران. ففي لحظة ارتباك، بدا ظريف كأنه يجمع بين الشيء ونقيضه: فهو يعترف بالخسائر التي راكمها هذا النهج، لكنه يرفض الاعتراف بضعف إيران، ويعود إلى لغة المبالغات، مؤكداً أن بلاده ما زالت «الأقوى في المنطقة من دون منازع». كما دعا الدول العربية والإقليمية إلى الوحدة في مواجهة «التهديد المركزي الإسرائيلي».

الواضح أن ظريف ونظامه يواجهان محنة في النفوذ الجيوسياسي نتيجة مواجهة مباشرة بين يمينين: إيراني وإسرائيلي، أدّت جولتها الأولى إلى إضعاف إيران وعزل تل أبيب في آن معاً. وكانت النتيجة الاستراتيجية أنه لا يمكن القبول بالغطرسة الإسرائيلية في النظام الإقليمي الجديد، وأن طهران لم تعد ركناً أساسياً في مثلث المنطقة التقليدي (إيران - تركيا - إسرائيل)، وقد حلّت السعودية وباكستان محلّه في أحد محاور التوازنات الجديدة.

هذا التحوّل هو ما يفسّر انفعال ظريف ومحاولاته استباق مسارات سياسية جديدة قيد التشكل في المنطقة؛ فخطابه ليس مجرد تبرير للماضي، بل دفاع عن مستقبل النفوذ الإيراني في مرحلة تتغير فيها التحالفات. ومحاولة أخيرة لإقناع الجمهور الإقليمي بأن إيران ليست مشروعاً دينياً-قومياً يهيمن على الدول، بل دولة «مظلومة» تدافع عن نفسها وعمن حولها.

داخلياً، خاطب ظريف الشعب الإيراني بسردية جديدة بديلة عن الخطاب الثوري التقليدي. فرغم اعترافه بالخسائر التي تَسبّب بها هذا الخطاب لإيران ومعاناة الداخل منها، فإنه في روايته الجديدة لم يعد يبرّرها بوصفها واجباً «أخلاقياً» أو «مقاوماً»، بل بوصفها ضرورة استراتيجية.

وعليه، أعاد ظريف في منتدى الدوحة صياغة الرواية الإيرانية الجديدة، رافضاً حصرها في الدور الإقليمي، بل معتبراً أن إيران «مركز ثقل حضاري» تتمحور حوله دوائر النفوذ. لكن هاجسه الحقيقي ظلّ واضحاً: فالتوسّع بات ضرورة للبقاء، أمّا التراجع فيهدّد وجود النظام.